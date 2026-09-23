Perú vs. Argentina se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a las semifinales de los Juegos Sudamericanos 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Movistar Deportes tiene los derechos para televisar este encuentro que definirá a uno de los clasificados a la final del torneo, disponible en el servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming denominada Movistar TV, al cual se puede acceder por PC y dispositivos móviles. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 23 de septiembre desde las 12:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Perú vs. Argentina: previa del partido

¿Dónde ver Perú vs. Argentina por los Juegos Suramericanos en Perú?

El partido entre Perú y Argentina podrá verse en territorio peruano a través de Movistar Deportes, señal que tendrá la transmisión del encuentro por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿En qué canal de Movistar se podrá ver el Perú vs. Argentina?

Los usuarios de Movistar TV podrán sintonizar Movistar Deportes en el canal 3 en señal SD y en el canal 703 en HD, de acuerdo con la información oficial del operador.

¿Cómo ver Perú vs. Argentina por internet?

Los usuarios que cuenten con el servicio de Movistar TV también pueden acceder a la programación de Movistar Deportes mediante la aplicación Movistar TV App, disponible para dispositivos compatibles.

¿Se podrá ver gratis el Perú vs. Argentina por los Juegos Suramericanos?

Además de la señal de Movistar Deportes en Perú, información publicada sobre la transmisión señala al canal oficial de YouTube de ODESUR como una alternativa para seguir el encuentro de manera gratuita.

¿Dónde ver Perú vs. Argentina en Argentina?

En Argentina, el partido podrá seguirse por TyC Sports, que anunció la transmisión de la semifinal de los Juegos Suramericanos. También estará disponible mediante TyC Sports Play para quienes cumplan con los requisitos de acceso de la plataforma.

¿A qué hora juega Perú vs. Argentina por los Juegos Suramericanos?

Perú y Argentina se enfrentan este miércoles 23 de septiembre por las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En Perú, el inicio está programado para las 12:00 p.m., mientras que en Argentina será a las 2:00 p.m.

¿Cómo seguir el minuto a minuto del Perú vs. Argentina?

Además de la transmisión televisiva, los aficionados podrán seguir las principales incidencias del partido en la web de Depor, que ofrecerá minuto a minuto, resultado, goles, alineaciones y estadísticas del encuentro.

Perú vs. Argentina se enfrentan por los Juegos Sudamericanos 2026. (Video: La Bicolor)