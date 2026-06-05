Desde el Estadio Ciudad de Lanús, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la , en el duelo válido por la octava jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 5 de junio desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Chile, y siete horas más en España).

Perú vs. Argentina por DIRECTV: ver transmisión por DGO. (Video: Conmebol)
Perú vs. Argentina por DIRECTV: ver transmisión por DGO. (Video: Conmebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS