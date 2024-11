Sin duda, la Selección Peruana afrontará uno de los retos más complicados en las presentes Eliminatorias 2026. Los dirigidos por Jorge Fossati se medirán ante Argentina y, este lunes, partieron hacia la ciudad de Buenos Aires para quedar concentrados. Previamente, la escuadra Bicolor realizó una sesión de entrenamientos en horas de la mañana, en las instalaciones de la Videna. Cabe señalar que el volante Wilder Cartagena ya no forma parte de la delegación, tras quedar inhabilitado (por acumulación de amarillas); el resto de jugadores estará a disposición del DT uruguayo.

Desde el aeropuerto Jorge Chávez, Perú partió a Argentina para mentalizarse en lo que será el cotejo de la fecha 12 de las Eliminatorias. Alrededor de las 2:55 p.m. (hora peruana) despegó el avión del equipos de todos. Ya en la ciudad de Buenos Aires, se hospedarán en el hotel Sofitel, muy cerca del estadio La Bombonera, recinto elegido para este duelo.

Selección Peruana partió hacia Argentina. (Video: Jax Latin Media)

En horas de la mañana, se realizó una última sesión de trabajos en la que se pudo ver a Alexander Callens ejercitarse con normalidad. Las dudas se habían insertado alrededor del defensa de AEK Atenas porque no completó el ‘entreno’ del domingo. Precisamente, Fossati aclaró la situación: “Él vino con un problema, un dolor, por lo que -antes de Chile- fue sometido a un tratamiento y entrenamiento progresivo para que llegara bien al partido. A estas alturas hay muchos jugadores que debemos mantenerlos por la instancia del año. No nos preocupa tanto ese ritmo, sino que lleguen de la mejor manera. De no pasar nada raro, mañana (martes) está a la orden”.

A su vez, el DT resaltó las habilidades del próximo rival: “En lo previo, es favorito ampliamente porque es vigente campeón de América y del mundo; por lo tanto, tendremos nuestra estrategia como cada partido. Cada duelo tiene sus detalles y nosotros con toda humildad, pero bien entendida. Eso no significa bajar la cabeza frente a nadie. Haremos nuestro plan de juego, con la idea de neutralizar cosas del rival, pero a su vez pensando en cuanto tengamos la oportunidad”.

Por lo pronto, Perú se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con siete puntos. La Bicolor tiene cuatro empates (Venezuela, Colombia, Chile y Paraguay) y una sola victoria ante Uruguay (1-0 en Lima). En el caso de los dirigidos por Lionel Scaloni, son líderes con 22 unidades y, a pesar de haber perdido en la última fecha ante Paraguay, mantiene las chances intactas de jugar el próximo Mundial.

“En estos seis partidos trajimos a la base de los jugadores que nos dio la Copa América y no hubo tiempo de citar a otros jugadores pero a partir de ahora (marzo 2025) necesitamos que jueguen en sus clubes y decidiremos por su nivel futbolístico. Siempre lo hicimos así salvo esta ocasión en la que decidimos en algunos casos seguir trayéndolos porque son importantes”, contó en conferencia de prensa.

¿Cómo quedaron los últimos Argentina vs. Perú?

La última vez que Perú jugó ante Argentina fue en la Copa América 2024. Ambos integraron el grupo C y la escuadra nacional iba por la hazaña para clasificar a la siguiente ronda, esperando también que Canadá no hiciera lo propio ante Chile. En el segundo tiempo, el dominio fue de los dirigidos por Lionel Scaloni y un doblete de Lautaro Martínez (2-0) terminó con toda chance de los dirigidos por Jorge Fossati.

Sin embargo, según los registros, la última vez que Argentina derrotó a Perú en Buenos Aires fue en 2021, en el marco de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. En esa ocasión, el equipo nacional estaba dirigido por Ricardo Gareca. El partido se jugó en el estadio Monumental y terminó con una victoria 1-0 para la ‘albiceleste’, gracias a un gol de Lucas Martínez Quarta.

Previo a este encuentro, la Blanquirroja se enfrentó al equipo de Lionel Messi en 2017 en La Bombonera, durante las clasificatorias para Rusia 2018. En ese enfrentamiento, que terminó en empate 0-0, el equipo peruano logró un punto valioso gracias a un gran actuación de Pedro Gallese.

Perú vs Argentina: fecha, hora y dónde ver

Tras el duelo frente a Chile, la Selección Peruana tendrá que visitar a Argentina en Buenos Aires. El partido está programado para este martes 19 desde las 7:00 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; mientras que en México a las 6:00 p.m. No hay forma de que te pierdas este compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas, ¡Atento a Depor!

Perú vs. Argentina será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Es importante mencionar, en suelo argentino se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.





