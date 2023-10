Este martes, la Selección Peruana recibirá a su similar de Argentina en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias 2026. El elenco de Lionel Scaloni sumó su último entrenamiento en el predio de Ezeiza, donde quedó listo su esquema de juego. Eso sí, previo a su viaje a Lima, el estratega argentino dio una conferencia de prensa, donde manifestó el respeto que hay hacia el plantel de Juan Reynoso y que, pese a los resultados, no se consideran los favoritos en estas Clasificatorias, a las que calificó como difíciles.

“Da la sensación de que somos superiores, pero es solo eso, una sensación, porque son muy difíciles estas Eliminatorias. [...] Los equipos sudamericanos están en un nivel muy parejo. Se vio a Brasil con Venezuela, Chile ganando a Perú en los últimos minutos. Con Perú pasará lo mismo y lo hará en su casa, además se conocen muchos años”, sostuvo el estratega argentino. Asimismo, hizo énfasis que, en ningún escenario son favoritos, especialmente, cuando juegan de visita.

En ese sentido, el DT sacó a relucir los atributos que posee el combinado blanquirrojo, un equipo al que no subestiman. “El futbolista peruano culturalmente tiene buen trabajo de pelota, juntan buenos jugadores, con tácticas de ataque elaborado. La selección no está atravesando un buen momento, pero ya han salido de estas situaciones. Tienen elementos de experiencia, que se conocen y bajo ningún concepto se puede pensar que el partido ya está ganado. Hay que prepararlo bien. Seguimos la misma rutina, pensamos que es un buen rival y que nos va a poner las cosas difíciles”, aclaró.

Sobre las estadísticas, teniendo en cuenta que en los últimos 50 partidos con Scaloni al mando solo ha perdido uno, el entrenador recalcó que “el tema de los récord y las estadísticas están allí, están para que se puedan romper. Eso no me interesa, sino el funcionamiento y que el equipo tenga que hacer lo que tenga que hacer. Los récord se acaban. El mérito es de todo el grupo, el equipo técnico y los jugadores. Trabajamos con un grupo que entiende bien los partidos”.

Sobre esa línea, agregó que “es evidente que hay que seguir con estas ganas de competir y seguir por la senda de la victoria. No somos imbatibles, lo más importante es levantar y seguir por la misma línea. El equipo juega de una manera muy marcada, esté Messi o no dentro de la cancha. Me gustaría que esté siempre, pero cuando no se pueda hay que suplirlo, sin perder una idea clara de juego”.

¿Cuándo será el partido entre Perú y Argentina?

Luego de la derrota ante Chile en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar esta semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO