Lionel Messi es, sin duda, la figura más destacada en Inter de Miami, por la gran expectativa que genera en los hinchas y, claro, toda su hoja de vida. Sin embargo, no está sumando tantos minutos con su club como se esperó, por lo que en el duelo de Argentina ante Paraguay no estuvo en la pizarra inicial. En medio de ese contexto, el DT de la selección albiceleste, Lionel Scaloni, habló sobre las chances de que el ‘10′ esté desde el arranque frente a la Selección Peruana, por la fecha 4 de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“La verdad es que él está todavía vigente. Dejémoslo tranquilo, no hay que hacernos ‘hara-kiri’ solos. Ya lo estamos retirando. Déjenlo. ¿Estamos locos?”, sostuvo el estratega argentino, al ser consultado por el presente del atacante de la MLS. Asimismo, aclaró que aún no es fijo que ingrese como titular en el duelo ante Perú, pues todo dependerá de cómo llegue al martes.

Al respecto, aseguró que el jugador “se encuentra bien, pero mañana vamos a decidir si juega. Terminamos de entrenar, la cosa es preguntarle si está bien. Es una cuestión de minutos y de cuánto puede jugar”. Messi acumula 13 partidos con Inter de Miami, donde sumó 11 goles y 1 026 minutos en campo. Si bien estos números respaldan la vigencia del atacante, Scaloni prefiere evaluar cada detalle antes de decidir si estará o no para el arranque de un partido.

Otra duda que surgió fue la gira que realizará el club estadounidense por Asia, la cual se dará días antes de la fecha doble de noviembre. Sobre ello, el técnico enfatizó que ambos eventos no se cruzarían, por lo que no habría duda de contar con la presencia de Messi ante Uruguay y Brasil: “Por lo que vi juega antes que los compañeros. ¿Juega el 8, no? El que viene de Europa tiene también el cambio de horario. No sería un problema, al contrario, llega con dos partidos y con ritmo”.

Respecto al resto del plantel, Scaloni precisó que todos los jugadores se encuentran en buenas condiciones para el duelo ante la ‘bicolor’, aunque habrá variantes para este martes. “El equipo puede tener alguna variante, sobre todo hay que ver cómo están los chicos físicamente. Pero puede haber alguna variante. El partido con Uruguay no sabemos dónde se va a jugar”, indicó el DT.

¿Cuándo será el partido entre Perú y Argentina?

Luego de la derrota ante Chile en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar esta semana, cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





