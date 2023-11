Este jueves, Perú y Bolivia se verán las caras (EN VIVO Y EN DIRECTO) por la quinta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. La Selección Peruana de Juan Reynoso está en la obligación de sumar de a tres, así sea en La Paz, debido a que solo se ha sumado un punto, desde que se inició las Clasificatorias. No obstante, el elenco del altiplano tiene claro que quiere aprovechar su localía para así volver a la senda del triunfo.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el pasado 19 de noviembre del 2022, en un amistoso donde la ‘bicolor’ se quedó con el triunfo por 1-0, con gol de Luis Iberico. Eso sí, el partido se disputó en Lima, específicamente, en el estadio Monumental. Si de Eliminatorias se trata, el último choque que tuvieron en nuestro país se ganó por 3-0, mientras que en La Paz se perdió por la mínima diferencia (gol de Ramiro Vaca).

Perú vs. Bolivia: fecha y hora

Perú y Bolivia chocarán este 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. en el estadio Hernando Siles. La transmisión para este cotejo estará a cargo de Movistar Deportes (Canal 3) y Latina TV (Canal 2) en nuestro país, mientras que en territorio boliviano podrán verlo por Tigo Sports. Si lo tuyo es verlo por streaming, a través de la app de Movistar Play podrás seguir el compromiso. En Depor hallarás toda la información, minuto a minuto y las incidencias.

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

Perú vs. Bolivia: así llegan

La Selección Peruana partirá esta tarde hacia terreno boliviano, donde pasarán la noche y quedarán listos para el duelo en la tarde de este jueves. Juan Reynoso estuvo ensayando el once con el que podría salir a jugar, aunque tuvo dudas en la zaga, ya que con la incorporación de Carlos Zambrano, ya no estaría Miguel Araujo, tal y como jugó los partidos anteriores. La llegada de Gianluca Lapadula también fue un plus, que reforzará el ataque peruano.

Si se puntos se trata, es preciso señalar que el elenco nacional solo cuenta con una unidad en la tabla de posiciones, luego del empate con el que se debutó en Ciudad del Este con Paraguay, mientras que los duelos ante Brasil, Chile y Argentina se perdieron. Por este motivo, el equipo tiene mayor presión de salir a ganar.

Misma situación atraviesa el cuadro del altiplano, pues desde que arrancó las Clasificatorias solo ha sumado derrotas. Esto, incluso, llevó a que se cambie de técnico, apostando por Antonio Carlos Zago, que conoce bien el fútbol boliviano y que espera cambiarle el rostro al elenco ‘verde’.

Perú vs. Bolivia: los protagonistas

Esta mañana, Reynoso dio una conferencia de prensa, donde detalló algunos aspectos del equipo antes de viajar a La Paz. “Cometimos el mismo error con Chile, hablamos más de la historia que el presente. Va a ser un partido duro, sobre todo ahora tienen cambio de técnico; van a dar un plus”, indicó a la prensa. Eso sí, respecto a la posibilidad de contar con dos delanteros (por Paolo Guerrero y Lapadula), afirmó que “es una opción importante, sobre todo, por el presente importante de ambos”.

Del lado de Bolivia, algunos jugadores se animaron a hablar, en especial, Guillermo Viscarra, portero de la ‘Verde’. Sobre el encuentro frente a la ‘blanquirroja’, sostuvo que “hay que tratar de aprovechar estos partidos, porque tenemos que sacar los tres puntos de local para poder ilusionar de nuevo a la gente. No estoy pensando en otra cosa que no sea Perú”. Incluso, señaló que “Perú es una selección muy fuerte, ellos van a tragar de hacer su juego acá, no meterse tan atrás y nosotros vamos a tratar de controlar el partido y ser protagonistas acá”.

Perú vs. Bolivia: aquí jugarán





