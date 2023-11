“El ‘profe’ Reynoso es muy inteligente. Yo lo enfrenté en México y creo que es un técnico muy táctico, que también tiene una mentalidad muy competitiva. Es muy buen estratega. Todos los inicios son difíciles y más terminando un proceso largo como lo fue el del anterior técnico (Ricardo Gareca). Y, bueno, no soy nadie para hablar de otras selecciones, pero sí como colega de profesión hay que tener paciencia con grandes técnicos y el ‘profe’ Reynoso lo es ”, expresó el estratega español, quien asumió el cargo en el club boliviano en 2022.

Beñat también opinó sobre el ciclo de Gareca al frente de la selección y lo que dejó en los jugadores durante los siete años como técnico de la bicolor. Considera que fortaleció mentalmente al futbolista peruano y que eso es clave para enfrentar un proceso tan largo como lo son las Eliminatorias. “Está claro que Gareca hizo un trabajo extraordinario. Le dio esa moral, esa mentalidad ganadora a unos jugadores que venían de una buena generación. Le impregnó una mentalidad fantástica y dio sus frutos que son de admirar”, apuntó el DT.

“Alianza Lima se contactó conmigo”

Por otro lado, Beñat San José confirmó un hecho que en su momento fue bastante comentado por la prensa peruana. Y es que Alianza Lima estuvo interesado en contar con sus servicios en octubre del 2022, cuando Guillermo Salas asumió interinamente en el cargo hasta fin de año en reemplazo de Carlos Bustos. En ese momento, el español rechazó la oferta de los blanquiazules y finalmente no se pudo concretar. ‘Chicho’ se quedó en el cargo y terminó coronándose bicampeón nacional.

“Alianza Lima es un tremendo club. Sí hubo contactos que posteriormente no avanzaron por razones mías. Me halagó mucho que Alianza se pusiera en contacto conmigo. La dirigencia y la dirección deportiva me parecieron extraordinarias, un trato profesional, personal, una visión de proyecto fantástico, solamente que en ese momento de mi carrera no estaba para dar ese paso. Y luego se dieron otras circunstancias”, comentó Beñat. “Era una liga en la que yo no había estado anteriormente, pero sí medio dieron una impresión fantástica. Me sentí muy honrado porque Alianza Lima es un grande”, agregó el DT.

Cuando llegó la propuesta de Alianza Lima, Beñat estaba también la órbita de Estudiantes de La Plata, pero la negociación finalmente no prosperó. Luego salió la oferta de Bolívar y el técnico ya había dirigido antes en el fútbol boliviano. En noviembre del 2022, fue anunciado como nuevo entrenador del conjunto celeste, con quien tiene contrato hasta 2024.

