vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? América TV (Canal 4) tiene los derechos de televisación para todo el territorio peruano, además de la alternativa digital por la plataforma de América tvGO; asimismo, podrás verlo vía Bicolor+, mientras que en Bolivia se verá por FBF Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 13 de noviembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

Perú vs. Bolivia juegan por un nuevo amistoso FIFA.. (Video: Bicolor+)
Perú vs. Bolivia juegan por un nuevo amistoso FIFA.. (Video: Bicolor+)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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