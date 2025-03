A pocas horas del inicio del Perú vs. Bolivia, donde la Selección Peruana jugará una de sus seis últimas finales para mantenerse con opciones de ir al Mundial, el técnico Óscar Ibáñez tomó una decisión que seguramente no es del agrado de todos. El entrenador nacional dejó fuera de lista a tres futbolistas con proyección: Aldo Corzo, Catriel Cabellos y Jesús Castillo, quienes no estarán en el partido de esta noche en el Estadio Nacional por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026.

Ibáñez tomó esta decisión por motivos futbolísticos, ya que los tres jugadores en mención están en condiciones para competir. Y si bien hay una necesidad por la aparición de nuevos rostros en la selección peruana y la urgencia del siempre exigido recambio generacional, el técnico de la Bicolor prefiere -al menos contra Bolivia- afrontarlo con futbolistas de experiencia y mayor jerarquía.

Sin embargo, no deja de llamar la atención su decisión. La razón radica en que la mayoría está atravesando un gran presente en sus respectivos clubes. Con 22 años, Kenji Cabrera, por ejemplo, es titular en Melgar y ha tenido un buen inicio de año: registra dos goles en ocho partidos con el ‘Dominó' entre Liga 1 y Copa Libertadores, números que justifican su presencia en la selección peruana.

Luis Ramos no se queda atrás. El delantero viene sumando minutos en América de Cali, donde ya lleva un gol en seis partidos. A pesar de que no ha logrado confirmar su titularidad, el atacante peruano de 25 años se sentía motivado por esta nueva convocatoria y hasta no le huía al reto de enfundarse la ‘9′ ante una posible ausencia de Paolo Guerrero.

Por otro lado, el caso de Catriel Cabellos es diferente. El volante de 20 años suma cinco partidos con Sporting Cristal y no ha podido anotar hasta ahora. Además, su rendimiento es irregular, pero le alcanzó para ser considerado esta vez por Ibáñez. Eso sí, es uno de los llamados a tomar el protagonismo en las futuras convocatorias.

Más allá de la decisión de Ibáñez, el once de Perú es el mismo que se venía especulando. La Bicolor arrancaría con Pedro Gallese, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, André Carrillo, Sergio Peña, Andy Polo, Bryan Reyna y Paolo Guerrero.

Selección Peruana concretó un día más de entrenamientos de cara a los partidos frente a Bolivia. (Foto: FPF)

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para hoy desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El compromiso entre Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.