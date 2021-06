Todo va quedando listo. La Selección Peruana se prepara para lo que será su estreno en la Copa América 2021. El escenario que será testigo del choque entre los últimos finalistas de la competición será al mítico estadio Nilton Santos. El campo de juego de este recinto ya fue pisado por la delegación nacional, aunque no por los protagonistas principales.

Ahora, los dirigidos por Ricardo Gareca no reconocieron la cancha este miércoles por la mañana. Pese a ello, esta labor la realizaron algunos integrantes del comando técnico que inspeccionaron con rigurosidad cada detalle del gramado (ver foto en la parte inferior).

Este miércoles la organización del torneo le había asignado solo una hora a la blanquirroja para que puedan realizar su último sesión de entrenamientos previo a su debut. Sin embargo, el ‘Tigre’ no quería romper su cronograma de trabajo (por más tiempo) y optó por realizar los entrenamientos en un campo anexo al estadio. Esto no generó incomodidad en la delegación peruana.

El Estadio Olímpico Nilton Santos fue inaugurado en 2007 para albergar los Juegos Panamericanos 2007. Actualmente alberga los juegos como local del Botafogo, equipo donde hace unos meses jugó el peruano Alexander Lecaros.

Un dato importante: este estadio es sede de siete partidos de la Copa América, cinco de ellos por fase de grupos. El primero de esos cotejos fue el de Argentina vs. Chile, por el Grupo A el cual acabó en empate 1-1. Recién el jueves recibirá a Perú y Brasil. Los siguientes partidos serán el de Venezuela vs. Ecuador (20 de junio), Brasil vs. Colombia (23 de junio) y el de Uruguay vs. Paraguay (28 de junio). Los dos restantes serán por las rondas finales.

El estadio Nilton Santos, que también albergó algunos disciplinas en los Juegos Olímpicos Río 2016, tiene una capacidad para más de 46 mil espectadores (en esta oportunidad no ingresará hinchada por la pandemia). Además, su estratégica ubicación lo coloca como uno de los favoritos para competencias internacionales, al ser uno de los más modernos en la ciudad.

Integrantes del comando técnico inspeccionan el estado del gramado de juego del Estadio Nilton Santos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

