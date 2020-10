Selección Peruana







¿Jugará en el choque de Perú vs. Brasil? Christian Cueva entrenó con normalidad en el Estadio Nacional El atacante de la Selección Peruana mostró una notable mejoría en la práctica que se llevó a cabo en el Estadio Nacional; sin embargo, no arrancó como titular en el once que probó Ricardo Gareca a un día del Perú vs. Brasil.