Con Christofer Gonzales y Jefferson Farfán: el once que probó Ricardo Gareca a un día del Perú vs. Brasil [FOTOS] Ricardo Gareca probó un nuevo once para esta tarde en el Estadio Nacional, luego de que Raúl Ruidíaz y tres jugadores más no pudieron acompañarlos a esta práctica. El elegido como punta fue Jefferson Farfán.