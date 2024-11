Cuando Ricardo Gareca fue anunciado como director técnico de la Selección de Chile, en la hinchada mapochina se generó cierta ilusión por lo que podía llegar a hacer con el plantel que tenía a la mano, después de la renuncia de Eduardo Berizzo en plenas Eliminatorias. Sin embargo, a pesar de las expectativas que se generaron alrededor de este proceso por los resultados que cosechó en los amistosos previos a la Copa América –3-0 sobre Albania, caída por 3-2 ante Francia y otro 3-0 frente a Paraguay–, el cantar fue otro en los encuentros oficiales y eso inundó al ‘Tigre’ en un mar de cuestionamientos.

Todo comenzó con la prematura eliminación del torneo continental que se disputó en Estados Unidos, donde la ‘Roja’ no ganó ningún partido y ni siquiera pudo anotar un solo gol. Por más que le dieron el beneficio de la duda al técnico argentino, el panorama empeoró con el devenir de su equipo en las Eliminatorias: en septiembre, además de perder por 3-0 ante Argentina, cayeron por 2-1 a manos de Bolivia en Santiago; un mes después, Brasil les endosó un 2-1 a domicilio, y luego se marcharon de Barranquilla con un 4-0 a favor de Colombia.

Ricardo Gareca no ha ganado un solo partido oficial con Chile. (Foto: EFE)

Por más que la opinión pública pidió la inmediata salida de Gareca, la insolvencia económica de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) impidió que pudieran resolverle el contrato –por la millonaria indemnización que eso supondría–, por lo que, en consecuencia, lo respaldaron esperando una mejora para esta fecha doble de noviembre, donde Chile visitará a Perú y recibirá a Venezuela. La tarea para el nacido en Tapiales será titánica, pues deberá hacer que su equipo funcione como no lo hizo en los dos últimos meses, con el objetivo de seguir vivos en este proceso clasificatorio.

El seleccionado sureño arrastra varios problemas, tanto desde lo defensivo como en lo ofensivo. En vista de esto, el propio Ricardo Gareca llamó a algunos futbolistas que no habían sido considerados en octubre, con el objetivo de solucionar esas falencias en estos partidos transcendentales. ¿Lo conseguirá en muy poco tiempo? ¿Por dónde podría hacerle daño la Selección Peruana? ¿Estas necesidades justifican la convocatoria de Arturo Vidal, donde claramente el ‘Flaco’ queda expuesto? ¿Qué podría aportarle el ‘Rey’ a sus 37 años?

Arturo Vidal se perfila como titular y capitán de Chile frente a Perú. (Foto: Getty Images)

Puntos fuertes

En una selección que ha perdido sus últimos cuatro partidos al hilo, parece muy complicado encontrarle virtudes. Sin embargo, considerando que enfrente tendrá a otro equipo en iguales condiciones como Perú, el análisis arroja un balance más parejo. Así pues, uno de los puntos fuertes a destacar en Chile es el flanco izquierdo, donde Ricardo Gareca pararía a Gabriel Suazo como titular. En el 4-2-3-1 del ‘Tigre’, el lateral izquierdo del Toulouse cumple varias funciones de acuerdo a lo que le plantee el contexto.

De los dos laterales que suele usar el argentino, Suazo es el que más trepa y el que se asocia mejor con los volantes ofensivos. Asimismo, tiene la tarea de ejercer presión en la salida del rival. Un detalle a tomar en cuenta es que esta vez Gareca dejará de lado su 4-2-3-1, para utilizar el 4-3-1-2, motivado también por las ausencias de sus dos extremos predilectos, Víctor Dávila y Darío Osorio. De esta manera, posiblemente veamos al futbolista de 27 años en posiciones más ofensivas para darle amplitud a Chile, con la intención de también impedir que Perú tenga una salida clara.

Hay que recalcar la baja de Dávila, futbolista que milita en el CSKA Moscú de Rusia, por una grave fractura en su pierna derecha. El extremo venía siendo uno de los hombres de confianza del ‘Flaco’, por lo que su ausencia le resta peso por esa zona a la hora de los desmarques a las espaldas de los laterales rivales. El escenario que se plantea con esto, es que Suazo haga un mayor desgaste y se apoye en los interiores para no quedar descompensado en el retroceso.

Gabriel Suazo lleva 29 partidos con Chile. (Foto: AFP)

Por otra parte, aunque esto no se ha visto reflejado en buenos resultados, hay que decir que Chile es una selección muy intensa en los primeros minutos, y que a partir de eso busca llegar al gol lo más pronto posible. Si el rival que está enfrente no iguala esa intensidad, lo más seguro es que tenga que sufrir mucho en las segundas jugadas o al momento de tomar a los volantes. La ‘Blanquirroja’ ya lo padeció en la Copa América, donde solo el correr de los minutos le permitió pararse mejor en el campo para así igualar el trámite, con la necesaria aparición de un mediocampista pensante como Sergio Peña. El del Malmö tiene que volver a levantar la mano en el Estadio Monumental.

A estas acciones puntuales que pueden hacer de Chile un equipo peligroso, hay que añadirle la presencia de Arturo Vidal. Su regreso genera varios cambios, no solo en el armado táctico de la ‘Roja’ –ahora utilizará el sistema 4-3-1-2–, sino también en las precauciones que seguramente tomará Jorge Fossati. El mediocampista quizá no tenga la intensidad de sus mejores días, pero a sus 37 cuenta con la jerarquía para resolver un partido si le dan el tiempo y espacio para hacerlo. Su presencia, además, hace que todo el peso de la opinión caiga sobre sus hombros, liberando al resto de sus compañeros de este cargamontón del que ha sido víctima su selección.

Arturo Vidal le ha marcado cuatro goles a Perú. (Foto: Getty Images)

Puntos débiles

Empezando de atrás hacia adelante, Chile ha tenido muchos inconvenientes en la zona defensiva, recibiendo 12 goles en 7 partidos oficiales. Por más que en un principio fue encontrando una relativa solidez con Igor Lichnovsky y Paulo Díaz –con Matías Catalán como variante–, desde que el zaguero del América se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Ricardo Gareca ha tenido que ir variando su pareja de centrales y hasta el momento no tiene una fija como para que haya una buena coordinación.

Tal como se pudo ver en sus últimos cuatro encuentros, donde cayó ante Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia, los balones largos a las espaldas de los centrales es una herramienta muy recurrente para desorganizar la línea de fondo de Chile. Los defensores pierden a sus referencias y los volantes del medio tampoco ayudan a que el bloque defensivo sea más equilibrado, lo cual se agrava cuando el rival de turno despliega a sus laterales y genera superioridad numérica por los lados.

Colombia le marcó cuatro goles a Chile en Barranquilla. (Foto: Getty Images).

Está claro que Perú no hará eso, puesto que Jorge Fossati no ha sido muy ofensivo ni siquiera jugando de local. Pero en vista de que la generación de juego interior tampoco es uno de los fuertes del equipo del uruguayo, los balones directos hacia alguno de los puntas –Alex Valera o Gianluca Lapadula– podría servir como un recurso si es que los caminos no se abren por la zona central. Poniendo un rombo en el mediocampo, posiblemente Gareca busque igualar los duelos individuales para entrampar el trámite, y que poco a poco el encuentro se juegue según su plan.

Finalmente, por más que Eduardo Vargas sea el blanco de las críticas por la falta de gol de Chile –el Chile del ‘Flaco’ solo lleva dos tantos en siete partidos oficiales–, esto también se explica por las escasas conexiones que hay en el mediocampo, lo que no permite que los futbolistas talentosos puedan rendir a su máximo nivel individual. Con todo y esto, está claro que la Selección Peruana no tiene rezones para confiarse, puesto que si bien cuenta con un respaldo defensivo más sólido –mermado por la ausencia de Carlo Zambrano–, ofensivamente tampoco hemos logrado que nuestros centrodelanteros tengan chances claras para anotar. Será un duelo táctico interesante, donde Jorge Fossati no deberá equivocarse en la elección de sus intérpretes.

Eduardo Vargas es el goleador histórico de Chile con 43 tantos. (Foto: Getty Images)

El Chile de Gareca en deuda

En medio de este análisis, Depor charló con Yerko Ávila, periodista del Canal CDO, quien consideró que por pésimos resultados obtenidos –ninguna victoria en partidos oficiales–, hay muy poco por destacar del proceso de Ricardo Gareca en Chile. “El funcionamiento no ha sido el esperado, con toda la expectativa que generó su llegada. En los primeros amistosos dejó una buena sensación en la prensa, sobre todo porque Chile estaba en llamas. Lo peor de todo es que después de la Copa América el equipo entró en caída libre, nunca pudo levantarse y todo se ve reflejado en los cuatro partidos perdidos en las Eliminatorias”, sostuvo.

Precisamente sobre el funcionamiento colectivo de Chile, Ávila señaló que Gareca no supo darle un rumbo a los pocos buenos elementos que tiene en el plantel, pero que ahora no están en noviembre por sus respectivas lesiones. “El mediocampo es la principal falencia de Chile. En cuanto a la predisposición para generar algo en ofensiva, Víctor Dávila y Darío Osorio han sido importantes para Gareca, usándolos de titulares en los cuatro partidos por Eliminatorias. El problema es que el argentino no ha dado con la tecla para que puedan rendir a buen nivel desde lo individual y colectivo, lo que también le ha dado menos referencias a la referencia de ataque: Eduardo Vargas”, explicó.

Víctor Dávila no estará contra Perú por lesión. (Foto: Marco Vásquez)

En esa misma línea, consideró que no todas las críticas sobre Vargas son válidas, y que Gareca se ha equivocado al dudar en el armado de su alineación. “Vargas es de la generación dorada, muy resistido por los hinchas, pero responde con algunos goles (le anotó a Brasil en Santiago). Lo que pasa es que se le alimenta muy poco, lo que empeora con esa desconexión que tiene Chile en el mediocampo. Por el lado de Gareca, pudo revisar el partido contra Bolivia y durante toda la semana trabajó con Vicente Pizarro, que ahora ser titular ante Perú; en el partido no lo puso, pero sí a Ben Brereton, a quien luego termina sacando para meter precisamente al volante de Colo Colo. Este cambio generó mucha controversia, porque después no lo llamó más al delantero del Southampton”, comentó.

Por último, Yerko Ávila fue enfático al resaltar que, si Ricardo Gareca no consigue como mínimo cuatro puntos en noviembre, la ANFP no tendrá argumentos para sostener su proceso. “Muchos pensaban que después del partido con Colombia iba a renunciar, porque la ANFP no tiene el dinero para echarlo. Justamente la Asociación está en una quiebra importante y parecía que llegaría a un acuerdo con él para que deje su cargo. Ahora tengo entendido que le piden seis o al menos cuatro puntos, porque Perú y Venezuela son rivales directos. Si Chile pierde estos partidos, le dirá adiós al Mundial definitivamente, y me parece que ahí Gareca ya no tendría ningún respaldo”, sentenció.

Ricardo Gareca llegó a Chile tras la renuncia de Eduardo Berizzo. (Foto: Getty Images)





