Después de haber tenido un año muy complicado con Santos Laguna en el fútbol mexicano, Pedro Aquino se encuentra en nuestro país y está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia. Sin embargo, debido a su personalidad competitiva, al volante seguramente le hubiera gustado estar entrenando en la Videna con el resto de sus compañeros. Aunque esta vez no fue convocado por la Selección Peruana para los partidos frente a Chile y Argentina, él nunca dejó de sentirse parte del grupo. “Estoy trabajando, esforzándome muchísimo, quiero vestir la camiseta de la selección”, dijo a finales de octubre, en una entrevista con Al Ángulo.

La última vez que Aquino estuvo con el plantel de la ‘Blanquirroja’, fue en la fecha doble de septiembre del año pasado, siendo titular en el 1-1 frente a Venezuela en Lima. No obstante, la situación cambió radicalmente desde marzo de este 2024, a raíz de una grave lesión en la rodilla derecha que lo obligó a ser operado y a alejarse de las canchas por más de seis meses. Incluso cuando parecía que ya estaba entrando en la parte final de su recuperación, en junio recibió un tratamiento con células madre que retrasó su retorno.

En todo ese tiempo, ya con Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana, esa lesión alejó a la ‘Roca’ de cualquier convocatoria. Eso sí, el comando técnico nacional siempre estuvo al pendiente de su recuperación, y el propio futbolista se presentó ante el ‘Nono’ cuando estuvo en Lima. “He hablado con el cuerpo técnico del profesor Fossati. Gracias a Dios siempre han estado atentos a mi recuperación y cómo voy evolucionando. Solo tuve la oportunidad cuando estuve en Perú (de conocer a Fossati), me presenté en la selección y conversé con él; sabía de mi lesión”, relató hace un mes.

Después de recibir el alta médica a comienzos de septiembre, Pedro Aquino fue llevado de a pocos por Santos Laguna. En medio de todo ese proceso, Depor pudo conocer que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió una carta de reserva al club mexicano previo a los duelos con Uruguay y Brasil, donde finalmente no fue llamado. Sin embargo, a pesar de que retomó continuidad en la recta final del Torneo Apertura de la Liga MX, siendo titular en cinco de los últimos seis partidos de su club, Fossati volvió a dejarlo fuera de su nómina. Inclusive, tras confirmarse la desconvocatoria de Renato Tapia por lesión, el uruguayo se decantó por Jorge Murrugarra antes que el canterano de Sporting Cristal.

Esto abre muchas interrogantes respecto a la decisión del entrenador de la ‘Bicolor’, pues si bien ‘Murru’ tuvo un buen año siendo una importante pieza de recambio en Universitario, cuenta con menos rodaje que Aquino durante el último mes. Del mismo modo, Jesús Castillo y Wilder Cartagena también acumulan menos minutos tras el duelo de la ‘sele’ ante Brasil. ¿Cómo se explica esta medida de Fossati? ¿Prefirió enfocarse en los futbolistas que ya conoce para afrontar estos dos partidos transcendentales que se avecinan? ¿Cuánto hubiera aportado la ‘Roca’ dentro del equipo?

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Amistoso 21 3 - 949′ Eliminatorias 21 - 1 1177′ Mundial 3 - - 138′

Explicación de la ausencia

Desde su primera convocatoria en marzo, hasta la última para esta fecha doble de noviembre, Jorge Fossati fue cambiando muy pocas piezas y con el correr de los meses construyó un plantel casi fijo, donde la mayor diferencia se notó en los jugadores ofensivos. De pronto, viendo la relevancia de estos encuentros frente a a Chile y Argentina, el uruguayo prefirió sostenerse en sus hombres de confianza y recién, si las cosas salen bien, comenzar a buscar otras variantes pensando en las jornadas que restan en 2025. Por ahí podría haber una explicación a la no convocatoria de Pedro Aquino, quien aparentemente no estuvo de acuerdo: “Trabaja duro, en silencio... y deja que el éxito haga todo el ruido”, publicó en su cuenta de Instagram, un día después de que se dio a conocer la lista.

Si nos regimos a los números, contando desde el último partido de la Selección Peruana ante Brasil, Aquino registró un total de 362 minutos en campo, divididos en seis partidos con Santos Laguna; de esos duelos, en cinco fue titular y en el otro ingresó como pieza de recambio. A pesar de que al club de Torreón no le fue bien en el Torneo Apertura de la Liga MX –Ignacio Ambriz, su entrenador, renunció el último lunes luego de no clasificar a la Liguilla–, el volante nacional tuvo mucho rodaje en la etapa final del campeonato y apunta a que este sea un nuevo comienzo para él, considerando que todavía tiene contrato hasta el 2027.

Competición Fecha Partido Minutos jugados Liga MX 01/09/2024 Santos Laguna 3-2 Necaxa Suplente Liga MX 14/09/2024 Santos Laguna 0-2 Monterrey 33′ Liga MX 22/09/2024 Santos Laguna 2-0 Toluca Suplente Liga MX 28/09/2024 San Luis 3-1 Santos Laguna Suplente Liga MX 06/10/2024 Santos Laguna 0-2 Juárez Suplente Liga MX 19/10/2024 América 3-0 Santos Laguna 80′ Liga MX 22/10/2024 Santos Laguna 1-1 Pachuca 66′ Liga MX 25/10/2024 Santos Laguna 0-0 Mazatlán 45′ Liga MX 02/11/2024 Cruz Azul 2-0 Santos Laguna 34′ Liga MX 05/11/2024 Santos Laguna 0-2 Chivas 63′ Liga MX 08/11/2024 Querétaro 3-2 Santos Laguna 74′

Si hacemos una comparativa con los otros futbolistas que juegan en su posición, hallamos que en ese mismo lapso Jesús Castillo disputó 165′ con Gil Vicente –en cuatro partidos–, Wilder Cartagena sumó 270′ en Orlando City –en 3 partidos– y Jorge Murrugarra acumuló 97′ con Universitario –todos ingresando desde el banquillo–. Por regularidad en su club, el llamado de la ‘Roca’ hubiera estado más que justificado. No obstante, aquí también pesan otros factores como el gusto del entrenador o el vínculo que tiene con el plantel que viene armando desde marzo. Todos esos detalles suman y quizás eso inclinó la balanza en contra del volante del Santos Laguna.

¿Su presencia hubiera contribuido dentro del grupo? Pedro Aquino es un futbolista de selección, con casi 50 partidos defendiendo a la ‘Bicolor’ y, por su experiencia en partidos de Eliminatoria, Copa América y Mundial, cuenta con los galones como para haber sido una opción dentro del abanico de Jorge Fossati. Posiblemente también haya influido el hecho de que en los seis encuentros que jugó durante el último mes, en ninguno completó 90 minutos. Lo cierto es que, sin Renato Tapia dentro del plantel, un elemento como la ‘Roca’ hubiese sido una alternativa más a la vista. Ojo, Wilder Cartagena y Jesús Castillo están en capilla, por lo que existe la posibilidad de que tengamos más dolores de cabeza pensando en el duelo con Argentina.

Jugador Club Competición Partidos Minutos jugados Pedro Aquino Santos Laguna Liga MX 6 362′ Wilder Cartagena Orlando City MLS 3 270′ Jesús Castillo Gil Vicente Primeira Liga y Copa de Portugal 4 165′ Jorge Murrugarra Universitario Liga 1 4 97′

A propósito de este hecho, Depor charló con Cristian Padilla, periodista y corresponsal de TVC Deportes en Torreón, quien profundizó en la actualidad del volante nacional tras superar su lesión. Según señaló, por más que tuvo continuidad en los últimos partidos de Santos Laguna, le costó entrar al ritmo de competencia. “No regresó al 100 %, tomando en cuenta que para la lesión de su rodilla tuvieron que hacerle una microcirugía complementada con células madre. Todavía no es el jugador que todos conocemos, incluso no terminó los 90 minutos en los encuentros donde jugó”, explicó.

En esa misma línea, dio a conocer el porqué de la necesidad de Santos Laguna de tenerlo en el campo lo antes posible. “Todos conocemos la calidad de jugador que es, en cualquier esquema debe ser un elemento imponderable, un indiscutible por su calidad y trayectoria. El problema con Santos Laguna durante la temporada, fue que le dio mucha importancia a las divisiones menores y jugó con muchos jóvenes; precisamente por eso se convirtió en una prioridad tener a Aquino en el campo, para que pudiera darle cobijo en los partidos finales de la campaña”, agregó.

Por último, ahora que Ignacio Ambriz dejó de ser entrenador de los ‘Guerreros’, Padilla consideró que debería quedarse para iniciar una nueva campaña desde cero. “Todavía no sabemos quién será el nuevo técnico, pero seguramente Santos lo va a mantener, vale la pena. Todavía es un jugador joven y puede volver al tope que alguna vez tuvo. Aquí en Santos no ha sido constante por lo mismo de las lesiones. Si hacemos un balance, podría decirse que es malo, pero eso es relativo ya que no ha podido jugar por las lesiones que tuvo”, sentenció.

