En la vida, muchos dicen que del odio al amor hay un solo paso. En el fútbol, donde los sentimientos se desbordan e impera la pasión, los resultados pueden ser aún más efusivos. Sin embargo, la ecuación no funciona así en la relación que hay entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal. Incluso, podría decirse que jamás hubo un vínculo directo de entrenador a futbolista. Sin embargo, a pesar del distanciamiento público entre ambos –con insultos de por medio a raíz de las expresiones del mediocampista–, la complicada situación que atraviesa Chile llevó al ‘Tigre’ a tomar medidas extremas, con una sorpresiva convocatoria del ‘Rey’ para los partidos frente a Perú y Venezuela por las Eliminatorias 2026.

El último partido de Vidal con Chile había sido en el 0-0 ante Colombia en septiembre de 2023, cuando Eduardo Berizzo todavía seguía a cargo del equipo. Desde que Gareca tomó su lugar tras su renuncia, el mediocampista de Colo Colo no fue tomado en cuenta y se mantuvo al margen de este proceso, aunque sin dejar de emitir sus opiniones en sus transmisiones por Twitch. Debido a que los resultados no le acompañaron al estratega argentino, Arturo no dudó en cuestionarlo e incluso pidió su propio llamado. “¿Hay alguno mejor que yo en mi posición, que tenga la experiencia de enfrentarse con Brasil o los mismos partidos que yo? No, no hay”, sostuvo previo a los encuentros de octubre.

A pesar de que el volante colocolino siempre fue crudo en sus opiniones sobre su trabajo, Gareca no le cerró las puertas del seleccionado chileno cuando le preguntaron por las críticas que recibía. “Vidal tiene las puertas abiertas. No me importa a mí, son opiniones. Todo el mundo que quiera integrar la selección tiene las puertas abiertas y en cualquier momento podría llegar a ser convocado”, afirmó. Finalmente el tiempo le dio la razón y, si bien esta convocatoria se da tras la liberación de Williams Alarcón –además de que acaba de salir campeón nacional con Colo Colo–, resta saber cuánto le puede aportar en estos partidos clasificatorios, donde Chile se juega gran parte de sus posibilidades de seguir soñando con el próximo Mundial.

Arturo Vidal le marcó cuatro goles a Perú, todos por Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

Perú, una rivalidad eterna

Arturo Vidal debutó con la Selección de Chile a los 19 años, en un amistoso contra Venezuela en febrero 2007. Desde entonces registró 142 partidos con su país, siendo nueve de ellos frente a Perú. Debido a que es un clásico, el volante siempre los vivió de manera muy especial y acumuló un saldo bastante positivo: siete victorias y solo dos derrotas. Por si fuera poco, este tipo de encuentros lo motivaban tanto que sacaban su mejor versión: marcó cuatro goles y sirvió dos asistencias. El primer duelo entre el ‘Rey’ y la ‘Blanquirroja’ se dio por las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, con un 2-0 a favor del combinado sureño.

De los partidos que vinieron después, uno de los más recordados es el que se dio por las semifinales de la Copa América 2015, donde Vidal se encargó de provocar a Carlos Zambrano hasta llevarlo al límite de la expulsión. Esa noche el equipo de Jorge Sampaoli se impuso por 2-1 y se ganó su pase a la gran final. Meses después, ya por el proceso clasificatorio rumbo a Rusia 2018, Chile visitó Lima y se marchó con otro triunfo por 4-3. Además, como para avivar la polémica, el plantel pintó una de las paredes del Estadio Nacional con la frase “Respeto, por aquí pasó el campeón de América”.

La Tercera infirmó que Claudio Bravo fue uno de los que pintó la pared del Estadio Nacional. (Foto: Difusión)

Como justificando el hecho, Sampaoli reconoció que sus pupilos lo hicieron como una reacción ante el clima tenso con el que fueron recibidos en Lima. “Creo que son reacciones de desahogo ante una hostilidad muy grande que se generó durante nuestra llegada y hasta el final de nuestro regreso”, explicó. Años después el propio Vidal reconoció que fue un error, aunque sin dar nombres de los principales involucrados. “No se debió hacer eso, son momentos que uno vive en el instante y no piensa. Cuando uno se pone a pensar, claramente es un error. No fui yo, pero tampoco diría quién fue. Fuimos los 23 jugadores que estuvimos ahí”, le contó a RPP Noticias en una entrevista.

Cuatro goles que dolieron

Cada vez que enfrentó a la Selección Peruana, Arturo Vidal casi siempre tuvo noches únicas. Su primer doblete se dio en la segunda vuelta de las Eliminatorias Rusia 2018, cuando el equipo de Ricardo Gareca visitó Santiago con la misión de robar algún punto. El volante que por esos días militaba en el Bayern Múnich se encargó de abrir la cuenta con un cabezazo, apenas a los 10′ del encuentro. A pesar de que la ‘Bicolor’ reaccionó en la etapa complementaria y consiguió el empate a través de Edison Flores (76′), nuevamente apareció el ‘King’ para sacar un zapatazo de larga distancia y sorprender a Pedro Gallese, decretando el 2-1 definitivo.

Como para no perder la costumbre, sus siguientes goles se dieron en las Eliminatorias Qatar 2022. Recién iniciaba el proceso y la pandemia del COVID-19 mantuvo el Estadio Nacional de Chile sin público. Bajo ese escenario, Vidal se despachó con un nuevo doblete para confirmar que Gallese es una de sus víctimas favoritas. En junio de este año, a propósito del debut de la ‘Roja’ en la Copa América, Arturo confesó no conocer directamente a Gareca, pero sí dejó una polémica declaración sobre los goles que le hizo a Perú: “No puedo decir nada, no lo conozco. Él sabe quién es Vidal, los peruanos saben cuántos goles les metí en los ocho años que estuvo él”.

Dejando de lado el sarcasmo de sus palabras, Vidal dijo algo que es muy cierto. Pocos como el ‘Tigre’ saben lo que es sufrir su calidad y la pegada que tiene cuando se anima de larga distancia. Ahora que ambos están en el mismo bando, el argentino tiró al tacho las diferencias y seguramente espera utilizarlo ante la Selección Peruana, más ahora que llega tras salir campeón nacional con Colo Colo. Quizá podría jugarle en contra sus 37 años, pero nadie duda de la jerarquía que puede aportarle el ‘Rey’ al plantel chileno.

Competición Fecha Partido Goles Asistencias Eliminatorias 2010 18/10/2007 Chile 2-0 Perú - 1 Eliminatorias 2014 12/10/2011 Chile 4-2 Perú - 1 Amistoso 11/10/2014 Chile 3-0 Perú - - Copa América 2015 30/06/2015 Chile 2-1 Perú - - Eliminatorias 2018 14/10/2015 Perú 2-4 Chile - - Eliminatorias 2018 12/10/2016 Chile 2-1 Perú 2 - Amistoso 12/10/2018 Perú 3-0 Chile - - Copa América 2019 04/07/2019 Chile 0-3 Perú - - Eliminatorias 2022 14/11/2020 Chile 2-0 Perú 2 -

Los registros de Arturo Vidal contra Perú.

Arturo Vidal solo perdió dos de los nueve partidos que jugó frente a Perú. (Foto: Getty Images)

Cuando no fue el rey

Así como Arturo Vidal supo festejar frente a Perú, también le tocó saborear el polvo de la derrota en dos oportunidades. La primera de ellas se dio en octubre de 2018, en un amistoso disputado en el Hard Rock Stadium luego del Mundial de Rusia. Meses previos, el volante se había referido a la eliminación de la ‘Bicolor’ de la Copa de Mundo y como siempre tuvo picantes declaraciones: “Cuando uno se burla, tienes que demostrar en la cancha que eres superior. Selecciones más chicas han ido creciendo y eso demuestra que el fútbol está cambiando”. Evidentemente era una revancha y los de Ricardo Gareca se la cobraron, goleando por 3-0 con un doblete de Pedro Aquino y un autogol Enzo Roco.

La otra victoria peruana fue más trascendental y dejó un lindo recuerdo en todos los que disfrutamos del que para muchos es la mejor noche que nos regaló aquella generación comandada por el ‘Tigre’. Se dio un 4 de julio 2019, en la Copa América de Brasil. Perú y Chile se enfrentaron en una de las semifinales, y Arturo Vidal calentó la previa a su estilo: “Yo creo que no va a ser tan duro como si nos hubiera tocado jugar contra Uruguay. Perú es un equipo que no presiona, no creo que sea un partido de tanto contacto”. Aquel día, en las calles de Porto Alegre se bailó marinera y no samba, luego de que la ‘Blanquirroja’ goleara por 3-0 con tantos de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero. El Arena do Grêmio fue nuestro por más de 90 minutos y esa vez el ‘Rey’ se quedó sin corona.

Arturo Vidal fue parte del equipo de Chile que recibió la goleada de Perú en la Copa América 2019. (Foto: Getty Images)

Las repercusiones del regreso de Vidal

Para tener una mirada más completa sobre este hecho, Depor diálogo con Felipe Hurtado, periodista y conocedor de la actualidad del fútbol chileno, quien analizó la decisión de Ricardo Gareca de contar con Arturo Vidal por primera vez desde que asumió el buzo de la ‘Roja’. Según su óptica, el director técnico argentino ha tomado esta medida desesperada ante la urgencia de buenos resultados, sobre todo en esta fecha doble de noviembre donde incluso está en juego su cargo.

“Esta convocatoria tiene algo de medida desesperada por parte de Gareca. Si bien lo llama por la liberación de Williams Alarcón, el propio Vidal había mostrado abiertas diferencias con el entrenador en sus transmisiones por Twitch y previo a esto no había sido citado en todo el proceso. El técnico parece rendirse ante el ruido del ambiente y tratará de trabajar con lo que haya, además de exprimir todo lo que pueda al jugador”, sostuvo.

Desde lo futbolístico, por más que ya no sea el Vidal que supo destacar en Europa, Hurtado consideró que podría sumarle su jerarquía al seleccionado chileno. “Puede aportar su experiencia, obviamente porque ya no es el jugador que estuvo hace un tiempo en Europa. Incluso en Flamengo se notó que ya no estaba para la alta competencia, sobre todo físicamente. Es un futbolista experimentado, que puede absorber el ambiente y llevar todo el peso del equipo, pelearse con el mundo si es necesario o recibir todo lo que sea con tal de que a los demás no los toquen”, apuntó.

Ricardo Gareca tiene 10 partidos al mando de la Selección de Chile. (Foto: Getty Images)

En cuanto la relación que hay entre el futbolista y el entrenador, Felipe Hurtado apuntó a que ambos tendrán que limar las asperezas en estos días de trabajo, para que no se trastoque la convivencia del plantel. “Va a ser un tema. Me imagino que ambos van a ser inteligentes y van a demostrar que están unidos, que los problemas quedaron en el pasado y que son dos adultos que pueden relacionarse con tal de conseguir un objetivo en común. Eso sí, si la apuesta sale mal, la selección se va a cargar con más problemas. Ambos no se conocen mucho, así que cara a cara va a ser distinto”, precisó.

Para Yerko Ávila, periodista del Canal CDO, la convocatoria de Arturo Vidal genera varias opiniones por lo que representa, pero también por lo que dijo previamente de Ricardo Gareca. “Hay sensaciones encontradas, ese es el concepto que resume todo. Desde lo futbolístico, creo que está justificado, pues Vidal acaba de salir campeón con Colo Colo. No sé si está para ser titular, pero yo creo que apostaría más como revulsivo, como un recambio para ganar los duelos en el mediocampo”, comentó.

“Fuera de los futbolístico, Vidal ha denostado la figura de Gareca varias veces, donde se ha referido a él con insultos y no ha estado de acuerdo con su proceso porque desde un principio no fue considerado. Gareca está luchando contra el tiempo, necesita obtener puntos y está apelando a la experiencia más que nada, a la jerarquía que te puede entregar Arturo. No es el jugador que estuvo en Barcelona o Bayern Múnich, pero podría entregar esa jerarquía y experiencia que podría ser determinante en un partido tan importante como contra Perú”, añadió.

Finalmente, al igual que Felipe Hurtado, Ávila cree que habrá una reunión en donde ambos solucionarán sus diferencias por el bien del equipo. “Son profesionales, imagino que se van a reunir, se van a dar la mano y van a acordar que empiece todo de nuevo. Tienen que dejar atrás todas esas cosas que generaban ruido en su momento, con la finalidad que prime solo lo futbolístico en favor de la selección. Tiene que primar el deseo de Vidal de que le vaya bien a este proceso, en sentido, no creo que su convocatoria sea un arma de doble filo”, puntualizó.

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Amistoso 54 9 2 4313′ Eliminatorias 52 17 3 4233′ Copa América 24 7 3 2116′ Mundial 7 - - 541′ Copa Confederaciones 5 1 1 480′

Los registros de Arturo Vidal con Chile.

Arturo Vidal lleva 142 partidos con la Selección de Chile. (Foto: Getty Images)





