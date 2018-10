Perú vs. Chile: Arturo Vidal ¿dijo que no hay rivalidad con la bicolor?

Arturo Vidal llegó a Miami y dijo que no existe rivalidad con la Selección Peruana. El chileno le bajó así las revoluciones al partido que la bicolor y la 'Roja' disputarán este viernes en fecha FIFA.

" Perú. Viene creciendo hace muchos años, en el Mundial lo hizo bien, jugó buenos partidos, se vio bien y van en crecimiento. Será un lindo partido, pero no hay rivalidad. Queremos seguir creciendo, se acerca la Copa América y queremos llegar de la mejor forma", dijo a su arribo a Miami.

Perú vs. Chile: fecha, hora y canal y todo lo que debes saber del Clásico del Pacífico en Estados Unidos



El volante del Barcelona no quiso hablar de las ausencias de Marcelo Díaz y Jorge Valdivia. "No hablo de los que no están. Hace tiempo se dijo que no se iba a hablar de los jugadores que no están en la Selección de Chile porque entrar en eso es muy feo. Hay 23 o 24 jugadores citados y hay que hablar de eso", señaló.

El chileno habló de su momento en Barcelona donde no ha jugado muchos minutos. “En los últimos partidos he estado un poco molesto, pero bueno, es así, vamos a seguir luchando, vienen partidos importantes y está recién empezando la temporada”, señaló a prensa.

La Selección Peruana enfrentará a Chile el 12 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y jugará ante Estados Unidos el 16 de octubre en el Rentschler Field Stadium de Connecticut.



ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Paolo Guerrero entrevistado por Juan Pablo Sorín. (YouTube: Sorin Elis)

LEE TAMBIÉN