Terminó una jornada de Eliminatorias, pero inmediatamente se comenzó a trabajar para la siguiente. La Selección Peruana y Chile protagonizarán uno de los partidos más llamativos en el reinicio de las clasificatorias CONMEBOL, donde Arturo Vidal es baja confirmada en ‘La Roja’ y Ben Brereton podría sumarse.

Y es que el jugador de Blackburn Rovers no recibió el visto bueno de su club para participar en la jornada triple de septiembre, teniendo que quedarse en Reino Unido para defender los colores de su equipo. Tras el aviso de sanción de FIFA a las instituciones que no liberaron a sus deportistas, el elenco de Lancashire aún tiene sobre la carpeta el permitirle o no asistir a los duelos del país sureño que se llevarán a cabo en octubre.

“Estamos evaluándolo. Le pedí al secretario del club que me haga saber si podrá jugar, pero pronto, porque tengo que preparar al equipo. Aún no lo armé porque no sé si (Ben Brereton) podrá estar o no. Prepararé al equipo y espero que tengamos una respuesta definitiva”, sostuvo Tony Mowbray, DT del equipo inglés que milita en la Segunda División del país.

Cabe destacar que Ben Brereton tuvo una destacada actuación con Chile en la reciente edición de la Copa América, por lo que Martín Lasarte lo tenía en su nómina preliminar. Sin embargo, tuvo que cambiar sobre la marcha y ahora queda a la espera de descubrir si podrá contar con su ‘Lapadula’ para el ‘Clásico del Pacífico’.

Perú vs. Chile: se acerca el ‘Clásico del Pacífico’

No hay mucho tiempo para programar las actividades en la Selección Peruana, ya que el Perú vs. Chile está a la vuelta de la esquina. Una nueva jornada triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 iniciará en menos de 30 días, por lo que el elenco bicolor ya piensa en su clásico rival.

Y es que peruanos y chilenos tendrán que ponerse frente a frente el próximo 7 de octubre, en el Estadio Nacional de Lima, en un compromiso clave para las dos escuadras que aún sueñan con ganarse un lugar en la próxima cita mundialista, para lo que deberán sacar este partido adelante.





