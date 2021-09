Si hay un jugador que la Selección Peruana había sufrido en las presentes Eliminatorias, ese era Arturo Vidal. El mediocampista chileno le había anotado un doblete al conjunto nacional en el duelo que jugaron en Santiago por las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el internacional jugador será una preocupación menos para Ricardo Gareca, ya que recibió una tarjeta amarilla en la derrota de ‘La Roja’ por 3-1 ante su similar de Colombia, por lo que su presencia ante el cuadro incaico quedó descartada por suspensión.

Así, Arturo Vidal no podrá estar presente en el Perú vs. Chile que podría invitar a soñar a los suyos con una clasificación o ir despidiéndose del sueño mundialista, el mismo que los del sur del continente no tienen desde Brasil 2014, certamen en el que se metió entre los 16 mejores del planeta.

“Hoy fue duro, fue triste, doloroso, pero esto no acaba aquí. Seguiremos peleando hasta el final. Orgulloso de ser chileno”, sostuvo el reconocido mediocampista en sus principales redes sociales tras los 90 minutos del cotejo ante los ‘Cafeteros’.

El mensaje de tras conocer que se perderá el Perú vs. Chile.

Perú vs. Chile: se acerca el ‘Clásico del Pacífico’

No hay mucho tiempo para programar las actividades en la Selección Peruana, ya que el Perú vs. Chile está a la vuelta de la esquina. Una nueva jornada triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 iniciará en menos de 30 días, por lo que el elenco bicolor ya piensa en su clásico rival.

Y es que peruanos y chilenos tendrán que ponerse frente a frente el próximo 7 de octubre, en el Estadio Nacional de Lima, en un compromiso clave para las dos escuadras que aún sueñan con ganarse un lugar en la próxima cita mundialista, para lo que deberán sacar este partido adelante.





