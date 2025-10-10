Casi gol de Maxloren Castro en el partido amistoso de Perú vs Chile. (Video: América TV)
Casi gol de Maxloren Castro en el partido amistoso de Perú vs Chile. (Video: América TV)

Vuelve la ilusión gracias a los jóvenes que ya son un realidad. Tal como lo es que viene apareciendo de manera reiterativa en el partido. Ya había tenido una acción de gol que se falló, en una clarísima frente al arco, pero no sería la única de su partido pues instantes después nuevamente aparecería metido en el área, como si fuera centro delantero. Aprovechó un centro de , sacó el taquito hacia el arco pero fue oportunamente contenido por Kuscevic.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS