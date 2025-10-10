Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Con la ’14′ en la espalda! Debuta Felipe Chávez en la Selección Peruana frente a Chile
Bajo la atenta mirada de todos los aficionados, el peruano-alemán hizo su debut oficial con la ‘bicolor’ en el empate que se mantiene en Santiago. Con la camiseta número 14, entró en reemplazo de Jairo Concha.
Debut de Felipe Chávez en el Perú vs Chile por amistoso FIFA. (Video: América TV)
Un arma más para la Selección Peruana. El recambio generacional se vuelve cada vez más real, ya no solo con los nombres que destacan a nivel local, si no también de los nombres que resaltan en el ‘viejo continente’ y que quizá no nacieron en territorio peruano pero que existe una clara conexión sanguínea. Ese es el caso de Felipe Chávez que en el empate frente a Chile, fue una pieza en el recambio de la ‘bicolor’ para refrescar el mediocampo. En la posición de Jairo Concha, fue que entró ‘Pippo’ para mostrarse en este amistoso.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.