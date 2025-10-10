Debut de Felipe Chávez en el Perú vs Chile por amistoso FIFA. (Video: América TV)
Debut de Felipe Chávez en el Perú vs Chile por amistoso FIFA. (Video: América TV)

Un arma más para la . El recambio generacional se vuelve cada vez más real, ya no solo con los nombres que destacan a nivel local, si no también de los nombres que resaltan en el ‘viejo continente’ y que quizá no nacieron en territorio peruano pero que existe una clara conexión sanguínea. Ese es el caso de que en el empate frente a Chile, fue una pieza en el recambio de la ‘bicolor’ para refrescar el mediocampo. En la posición de , fue que entró ‘Pippo’ para mostrarse en este amistoso.

