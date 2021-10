Este jueves, Perú y Chile tienen un encuentro pactado por las Eliminatorias a Qatar 2022. Ambas selecciones llegan muy parejas, no solo en cuestión de puntos (con ocho y siete, respectivamente), también por las ausencias que registran por lesión. Pese a este panorama incierto, cada técnico -Ricardo Gareca y Martín Lasarte- tiene claro que deberán adaptar sus estrategias, pues el resultado de este compromiso será crucial para saber si siguen o no con esperanzas de ir al Mundial.

De momento, el combinado chileno ocupa el octavo lugar en la tabla, tras la victoria frente a Perú en Santiago y los empates frente a Colombia, Argentina, Bolivia y Ecuador. Esto los deja con pocos partidos para poder ampliar su ventaja y escalar hasta los primeros lugares (o el cupo al repechaje), en busca del ansiado cupo a Qatar. Las bajas para los siguientes tres partidos son de cuidado. Aquí la actualidad de la ‘Roja’.

Con esta presión sobre los hombros, tres periodistas chilenos evalúan el presente de su selección, los procesos de convocatoria que han tenido para la nueva cita mundialista, los retos que deberá superar el comando técnico de Martín Lasarte y, claro, los obstáculos que podrían sortear en el duelo contra la blanquirroja.

Perú y Chile se vuelve a enfrentar, desde la tercera fecha de las Eliminatorias. (Foto: Martin Bernetti/Getty Images)

Una selección con solo una victoria

Chile no arrancó con una victoria en la primera jornada de las Clasificatorias Sudamericanas. Su debut contra Uruguay en Montevideo causó sorpresa entre los hinchas, pero también frustración, ante la falta de resultados positivos que se necesitaban desde el 2019. En el 2020 se cerró las jornadas de Eliminatorias con cuatro puntos, tres derrotar a Perú y uno por el empate contra Colombia. Esto generó la salida de Reinaldo Rueda y el ingreso de Martín Lasarte.

Con su llegada, se pensó que la situación mejoraría, pero a la fecha no ha sumado victorias en el camino rumbo a Qatar; solo empates. Por ello, los tres partidos siguientes son cruciales. “De estos nueve puntos, Chile necesita sacar siete, porque no dan las cuentas. Esto, si se busca un repechaje, sino es despedirse del Mundial. El plan es asegurar los tres puntos en casa”, sostuvo Ramiro Fuenzalida, periodista de El Mercurio, a Depor.

Por su parte, Pedro Marín de Peloteros TV de Chile afirmó que “la ‘Roja’ se juega la clasificación al Mundial”. En ese sentido, ratificó lo comendado por su colega y explicó que “se deben ganar sí o sí los dos partidos de local y, en Lima, se debe sumar al menos un punto. Lo mínimo es sacar seis puntos, ideal los nueve, pero se proyectan siete unidades en esta fecha”. De los tres rivales, ya le ha ganado a Perú y ha perdido contra Venezuela, aún así, su principal preocupación es Paraguay.

Venezuela le ganó 2-1 a Chile por las Eliminatorias Qatar 2022, días después del partido contra Perú. (Foto: AFP)

Panorama complicado

Si bien la Copa América 2021 permitió dar un nuevo aire a la ‘Roja’ y así ajustar detalles en los esquemas de juego, la seguidilla de empates y derrotas no terminan de convencer sobre el trabajo que Martín Lasarte tiene con la selección. “Hay descontento con el trabajo de Lasarte. Se esperaba mucho más. Sigue faltando gol, hay ratos que no juegan bien, no se ve que ataquen, les cuesta agarrar protagonismo. Para muchos, no es un DT para esta selección”, explicó Christian Barrera, de La Tercera de Chile.

Es aquí donde el panorama se complica más, pues para una fecha triple tan crucial, cuatro jugadores del equipo tuvieron que ser desconvocados, Eduardo Vargas, Eugenio Mena, Bastián Yáñez y Francisco Sierralta, mientras que el caso de Charles Aránguiz sigue en suspenso. Esta situación golpea al comando técnico de Lasarte, quien deberá ver qué esquema se le acomoda mejor, especialmente por la ausencia de su goleador histórico.

“Las bajas son importantísimas. Tenemos un plantel corto, no hay muchos recambios. El que no esté Eduardo Vargas, goleador histórico de nuestra selección, es preocupante. Pero -más que eso- uno de los que más goles le ha anotado a Perú, junto con Arturo Vidal”, añadió Fuenzalida y con mucha razón. De los últimos cuatro partidos por Clasificatorias contra la Selección Peruana, dos tantos ha marcado Vargas y cuatro Vidal.





Arturo Vidal será una de las grandes ausencias para Chile, en el duelo contra Perú. Sin embargo, la 'Roja' tiene a otros cuatro jugadores que tuvieron que ser desconvocados por lesión. (Foto: AFP)

Sin el ‘Rey’ Arturo

En el duelo que disputaron ambos elencos por las Eliminatorias, Arturo Vidal fue crucial para colocar el doblete que le otorgó los tres puntos de la fecha. Sin embargo, las dos tarjetas amarillas que recibió en los partidos por clasificación lo dejaron fuera del encuentro contra la ‘bicolor’ en Lima. Esto representa una gran baja para la ‘Roja’, no solo por su capacidad goleadora, también por lo que representa en el campo.

“Para nadie es un misterio lo importante que es Vidal en la ‘Roja’. Es el alma del equipo y el que deja todo en la cancha [...]. Es el jugador distinto, que está por todos los sectores de la cancha y es uno de los que más peligro genera en los equipos rivales”, dijo Marín. Pero si de variantes se trata, argumenta que “por el nivel que viene mostrando, Tomás Alarcón debería ser el reemplazante de Vidal y así, adelantar a Pulgar en el terreno de juego”.

Si bien Aránguiz no hizo fútbol en la práctica del último martes, aún se espera su participación contra la ‘bicolor’. En ese sentido, Barrera apunta que “suponiendo que juega él y Pulgar, a Vidal lo podrían reemplazar con Alargón, que está haciendo una buena temporada en el Cádiz. Otra alternativa sería Marcelino Núñez, de U. Católica, que tiene un gran presente en el fútbol chileno, pero quizá sea muy joven para un puesto de titular en la selección, especialmente frente a Perú. Después no hay más”.

Revive los cotejo más destacados que se disputaron en Lima.

Perú vs. Chile: un clásico

Pese a las bajas y los cambios de último minuto, las delegaciones de Perú y Chile saben que este no es un partido cualquiera. Por la historia, este duelo siempre guarda un componente emocional, lo que lleva a que ambos equipos tenga un partido con un alto grado de fricción. Esto no altera el respeto que se tienen y más por el crecimiento que han tenido a lo largo de estos años.

“Ricardo Gareca es un muy buen entrenador que siempre ha tenido un equilibrio para conformar los equipos, que estudia bien a los rivales y siempre se las arregla para sacar buenos resultados”, indicó Marín. No obstante, el tener una idea de juego no lo es todo, es preciso contar con los jugadores y las variantes necesarias para que funcione. Para Fuenzalida, el hecho de contar con recambios es importante: “Tienen más variantes que mucho equipos. Tienen dos ‘9′, nosotros no, tienen centrales de envergadura y una base con jugadores, como Carrillo o Advíncula”.

Quedan horas para que se defina qué equipo se llevará los puntos. Los dos necesitan de un triunfo y darán lo mejor de si para quedarse con el resultado a favor. El primer rival de Chile, para esta fecha triple, será la Selección Peruana, un equipo que, como apunta Barrera, “tiene un proceso consolidado y sabe que las malas rachas son momentáneas. Y para Chile, si consigue ganar en Lima, será una hazaña”. Resta esperar a saber cómo acabará esta historia.





