Perú vs. Chile chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la décimo primera jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. La Selección Peruana buscará sumar tres puntos más esta fecha, para estar cada vez más cerca de la zona de clasificación; sin embargo, la ‘Roja’ estará dispuesto a pelear por quedarse con el triunfo de visita y así salir de los últimos lugares en la tabla de posiciones. Conoce todos los detalles aquí.

Perú y Chile se verán nuevamente las caras, desde la tercera fecha de las Clasificatorias. Aquel partido en Santiago, la ‘Roja’ se quedó con los tres puntos, luego de vencer por 2-0 al combinado nacional. Los goles fueron anotados por Arturo Vidal, quien esta vez no podrá acompañar a su selección, por acumulación de amarillas.

¿Cuándo y dónde ver el Perú vs. Chile?

Perú y Chile medirán fuerzas este jueves 7 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. La transmisión de este partido estará a cargo de América TV y Movistar Deportes, además también podrás verlo por la plataforma de Movistar Play. Las incidencias, el minuto a minuto y las alineaciones las podrás encontrar en Depor.

Perú, Ecuador, Colombia, México - 8:00 p.m.

- 8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile - 9:00 p.m.

- 9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay - 10:00 p.m

- 10:00 p.m España - 3:00 a.m.

¿Cómo llegan a este partido Perú y Chile?

La Selección Peruana arrancó con sus entrenamientos desde la semana anterior, con la presencia de los jugadores que militan en el torneo local. Sin embargo, el último lunes arribaron los seleccionados que faltaban para completar el equipo. Con ello, Ricardo Gareca podrá evaluar qué esquema se le acomoda mejor para sacar el duelo adelante, a la espera de que esta mañana pruebe una alineación para el jueves.

La ‘bicolor’ se encuentran en el séptimo lugar de la tabla con 8 puntos, a cinco de Ecuador y Colombia, que se ubican en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Por ello, se peleará minuto a minuto por quedarse con el resultado esperado. No obstante, el ‘Tigre’ ya manifestó que se tienen dos bajas, la de André Carrillo, que no llegará para el partido de este jueves, y la de Yordy Reyna, quien no jugará esta fecha triple.

En el caso de Chile, la situación tampoco parece mejorar. Martín Lasarte y su comando técnico tendrán seis bajas frente a la ‘blanquirroja’, cinco por lesión y uno por suspensión. El último en sumarse a esa lista fue Charles Aránguiz, quien arrastra molestias físicas, luego de disputar el duelo ante Arminia Bielefeld por la Bundesliga.

En Chile esperarán tener al volante lo antes posible, pero no pudo abordar su avión de Madrid a Santiago. De momento, se duda de su participación frente a Perú, aunque cabe la posibilidad de que sí esté para los duelos contra Paraguay y Venezuela. En las últimas semanas, Eduardo Vargas, Eugenio Mena, Bastián Yáñez y Francisco Sierralta sufrieron lesiones que los aleja de los partidos por las Clasificatorias. A ellos se suma Arturo Vidal por acumular dos amarillas.





