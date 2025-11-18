Perú vs. Chile se enfrentan en amistoso internacional. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por un nuevo . ¿En qué canales se verá el partido? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) si estás en territorio peruano, mientras que en Chile se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y Chilevisión (CHV). ¿A qué hora comenzará la transmisión? Este duelo está programado para el martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile) y se disputará en el Estadio Olímpico Fisht. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

