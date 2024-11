La Selección de Chile está atravesando por uno de los momentos más críticos de su historia, y su última posición en las Eliminatorias 2026 grafica la decadencia que ha sufrido a lo largo de los últimos años, donde saborearon la gloria con varias clasificaciones mundialistas y un bicampeonato de América. A lo lejos, quizás en una época donde la ‘Roja’ también pasó por momentos complicados, hubo un mediocampista que ilustró el temperamento de una generación que esperaba por tiempos mejores entre las décadas de los 80 y 90: Jorge Aravena.

Nacido en Santiago, el ‘Mortero’ fue un volante de buen pie, técnico y con una calidad muy especial para los goles de tiro libre. A lo largo de su carrera, marcó 52 tantos por esa vía y fue un especialista durante su época en Sudamérica. Jugó en la Selección de Chile entre 1983 y 1990, siendo determinante para que su país llegase al repechaje para el Mundial de México 1986, anotando siete goles en ocho partidos durante aquella Eliminatoria. Precisamente tres de esos tantos se los marcó a Perú, el rival del combinado mapochino para el encuentro del próximo viernes, a disputarse en el Estadio Monumental.

Si bien Chile no clasificó a la Copa del Mundo –perdió ante Paraguay en la segunda ronda del repechaje–, Jorge Aravena fue uno de los más destacados de dicho proceso y su zurda se ganó la admiración de todos los sureños. Así pues, su exitosa carrera en su país, México y Colombia, lo convierten en una voz autorizada para hablar del presente del equipo de Ricardo Gareca, a menos de una semana para que visiten Lima. Depor lo contactó para hablar del fútbol chileno, sus mejores recuerdos con los futbolistas peruanos, la generación dorada de la ‘Roja’ y el futuro inmediato para el ‘Tigre’ si no le va bien en esta fecha doble de noviembre.

Jorge Aravena le marcó cuatro goles a Perú durante su etapa en la Selección de Chile. (Foto: ANFP)

Un presente preocupante

Jorge Aravena marcó 22 goles en 37 partidos con Chile, convirtiéndose en el octavo máximo goleador a pesar de ser mediocampista. Lamentablemente su gran nivel no coincidió con una buena época para su selección, por lo que se quedó muy cerca de clasificar al Mundial de México 1986. Él sabe lo que es estar en un momento así, donde los malos resultados abundan y los cuestionamientos caen desde todos lados. Por eso, en su primera intervención con este diario, no dudó en ser muy crítico con la actualidad de la ‘Roja’.

“El presente de mi selección chilena es bastante triste. Estamos en el último lugar de las Eliminatorias, hemos anotado poquísimos goles, nos han anotado muchos y no tenemos un padrón de juego definido que nos permita ilusionarnos con resultados positivos. Gareca estuvo en Perú, lo llevó a un Mundial y se quedó a puertas de otro, pero eso pasó porque tuvo una gran cantidad de jugadores que le permitieron ilusionarse a los peruanos. Nosotros estamos muy lejos de tener eso”, apuntó.

Chile recibió una goleada por 4-0 a manos de Colombia en su último partido por las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

A su vez, Aravena no dudó en cuestionar a aquellos que hasta ahora siguen pidiendo a los jugadores de la generación dorada de Chile, cuando muchos de ellos ya no están al nivel que requiere una selección. “Acá todavía están pensando en la generación dorada, pero nadie dice que esa generación ya se acabó. Hace rato que se debió buscar mejores alternativas, pero no hay de dónde sacar jugadores y ahora estamos pagando las consecuencias”, agregó.

Chile registra un triunfo, dos empates y siete derrotas en lo que va de las Eliminatorias 2026, un saldo bastante pobre que los coloca en la última casilla de la tabla de posiciones. Precisamente estos números golpean la ilusión del ‘Mortero’, quien ve muy complicado el partido del viernes contra Perú. “Uno siempre se ilusiona con estos partidos, yo siempre me ilusiono con mi selección. Pero hablando objetivamente, viendo los últimos resultados que hemos tenido, está muy complicado”, comentó.

Con Ricardo Gareca en la dirección técnica, el seleccionado sureño ha perdido sus últimos cuatro partidos por Eliminatorias y eso hace que Aravena se cuestione si el problema es solo el entrenador. “Ojalá nos vaya bien en noviembre y se pueda seguir con este proceso. Pero si Gareca se va, vamos a tener los mismos jugadores. El problema es que no tenemos una selección potente como para ilusionarnos. Puede venir Guardiola, que viene siendo el mejor entrenador de los últimos 10 años, y no va a conseguir los resultados porque no tenemos los jugadores para hacerlo”, manifestó.

Jorge Aravena marcó 22 goles en 37 partidos con la Selección de Chile. (Foto: AFP)

Los recuerdos que le dejó el fútbol peruano

Por más que Perú esté por encima de Chile en las Eliminatorias 2026, la realidad dicta que ambas selecciones están atravesando por un presente complicado. Jorge Aravena no se aleja de esa opinión: “La verdad es que el presente de los dos equipos son igual de tristes. Es decir, nosotros estamos últimos, pero ustedes están ahí nomás, arriba por un cachito. Ninguna de las dos selecciones ha demostrado el fútbol que puede llegar a hacer, porque Perú ha sabido tener jugadores excepcionales”.

Más allá del triunfo sobre Perú en la primera ronda del repechaje para México 1986, Aravena recordó los momentos en donde coincidió con futbolistas peruanos que militaron en Colombia. Incluso, rememoró cuando compartió vestuarios con Jorge Olaechea en Deportivo Cali, entre 1996 y 1997. Asimismo, el balompié cafetero le permitió enfrentar a jugadores de la talla de César Cueto y Julio César Uribe, mostrando su especial cariño por el ‘Poeta de la Zurda’.

César Cueto fue uno de los futbolistas peruanos admirados por Jorge Aravena. (Foto: GEC)

“Tuve la suerte de haber jugado con grandes futbolistas peruanos, además de tener de compañero al ‘Mango’ Olaechea en Deportivo Cali, un señor del fútbol. Enfrenté a un crack como Uribe, pero sobre todo a Cueto, un maravilloso. Lo único que le faltó a Cueto es hacer hablar a la pelota, tenía una calidad única, era un espectáculo verlo jugar. Del Perú de ahora último, siempre me gustó Claudio Pizarro, además de Paolo Guerrero, que hasta ahora sigue en la Selección Peruana”, relató.

Al mencionar al ‘Depredador’, fue inevitable preguntarle sobre lo que le podría aportar a la ‘Blanquirroja’ a pesar de sus 40 años, un tema que ha dividido a la opinión pública cada vez que fue convocado por Fossati. Para Jorge Aravena, por más que el delantero de Alianza Lima tenga mucha experiencia en partidos de Eliminatorias, su edad le puede jugar una mala pasada desde el aspecto físico. “Paolo es un jugador que tiene jerarquía, con una calidad innegable, pero evidentemente para uno con 40 años, ahora que el fútbol se ha vuelto cada vez más físico, es complicado destacar”, sostuvo.

Jorge Olaechea (segundo de los parados) jugó junto a Jorge Aravena (cuarto de los agachados) en Deportivo Cali. (Foto: Deportivo Cali)

Adiós a la generación dorada

Siempre que Chile pierde, algunas voces saltan a pedir el regreso de futbolistas como Arturo Vidal, Gary Medel o Mauricio Isla, quienes en su momento fueron piezas claves para los éxitos de su selección. Sin embargo, Jorge Aravena está en desacuerdo con esto, ya que lo único que se conseguiría sería frenar la aparición de nuevos valores, algo que la ‘Roja’ debió hacer cuando todavía tenía un plantel competitivo.

“Lo que pasa es que la renovación o la búsqueda de talentos nuevos hay que hacerla en los éxitos, porque en las derrotas es complejo. Usted busca alternativas en las derrotas, ponen a jugar gente joven, pierden, y así es complicado para los más jóvenes cuando recién están teniendo sus primeros partidos en la selección. Hay que seguir trabajando, porque eso también es responsabilidad de los clubes de Chile, y de la liga, que ahora permite a seis extranjeros cuando antes eran solo cinco”, explicó.

Arturo Vidal ha sido muy crítico de la gestión de Ricardo Gareca en la Selección de Chile. (Foto: AFP)

En esa misma línea, fue muy radical al hablar de Arturo Vidal, a quien incluso cuestionó por sus opiniones en contra del actual proceso que está atravesando Chile. “Vidal no tiene nada que hacer en la selección. Nada, cero. Charles Aránguiz sí, porque está rindiendo en la ‘U’ de Chile, pero Vidal ya no está para la selección. Me parece irresponsable que Arturo esté haciendo ese tipo de declaraciones, porque de alguna manera le está faltando el respeto a los que ahora están en la selección”, reflexionó.

Consciente de que este partido entre Perú y Chile será crucial para el futuro de ambas selecciones, Jorge Aravena fue cauteloso en pronosticar un resultado. “Este tipo de partidos siempre nos han entregado buen fútbol, espero eso. Desde lo emotivo, creo que la hinchada peruana será respetuosa con Gareca, ya que ahora está en otra trinchera. Eso sí, si al final los resultados no se dan y la ANFP toma decisiones respecto al futuro de Ricardo, creo que tiene que venir un entrenador nacional, alguien que le dé oportunidad a los jóvenes y conozca la realidad del fútbol chileno”, finalizó.

Ricardo Gareca registra 10 partidos al mando de Chile. (Foto: Getty Images)





