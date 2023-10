Cada vez faltan menos días y ya se vive lo que será el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Entonces, Perú vs. Chile protagonizarán una nueva versión del ‘Clásico del Pacífico’, en el estadio Monumental de Colo Colo. Por el lado de la blanquirroja, todos en la Videna buscan la mejor preparación y, por supuesto, toda la concentración del mundo para salir victoriosos. Por esta razón, Juan Reynoso no descuida ningún detalle y solicitó que en el hotel de concentración, en Santiago, no haya nadie externo a la delegación bicolor.

Según dio a conocer el periodista Jampool Cuadros, Juan Reynoso tomó la decisión de que el Hotel Wyndham Santiago Pettra, solo reciba ala delegación peruana, por lo que se optó por bloquear cualquier tipo de reservación. Este pedido fue gestionado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Si uno quiere alquilar una suite presidencial, las 105 habitaciones del hotel están completamente bloqueadas. Nadie puede ingresar y existe una directriz para que los empleados del lugar no dejen ingresar a nadie. Ni siquiera le pueden pedir fotos a los jugadores. Si un empleado que trabaja aquí es peruano y le quiere pedir una fotografía a Paolo Guerrero, está impedido de eso”, indicó en América Televisión.

Hotel Wyndham de Santiago. (Foto: Tripadvisor)

Esta política, implementada por el DT, se encarga de reforzar la privacidad para evitar cualquier tipo de desconcentración en los jugadores de la Selección Peruana. No es la primera vez que sucede, ya que ante Paraguay (fecha 1) se realizó la misma dinámica (en aquel compromiso igualamos 0-0 en Ciudad del Este).

Como se sabe, Juan Reynoso se caracteriza por este tipo de acciones, tal y como sucede en los entrenamientos de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), donde suele cercar el campo de juego con una malla negra. La estrategia se debe a un deseo de que no se filtre cualquier tipo de información para los rivales.

La Selección Peruana sumó un nuevo día de trabajos en la Videna. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

¿Cuándo viajará Perú?

Este martes, la Selección Peruana entrenó con los 31 convocados en las instalaciones VIDENA. El último en sumarse a la ciudad de Lima fue Marcos López, quien llegó procedente de Feyenoord de Países Bajos. El itinerario de la ‘bicolor’ detalla que viajarán rumbo a Santiago este martes desde las 4:30 p.m. (hora peruana) y entrenarán en las instalaciones de la Universidad Católica. En la ciudad sureña se quedarán hasta el viernes, un día después del partido con ‘La Roja’.

¿Cuándo serán los partidos de Perú ante Chile y Argentina?

Tras igualar con Paraguay en Ciudad del Este (0-0) y perder con Brasil en Lima (0-1), la Selección Peruana volverá a jugar este jueves 12, cuando visite a Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para las 7:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el estadio Monumental David Arellano y será transmitido en todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Argentina el martes 17 en el Estadio Nacional, desde las 9:00 p.m. la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue en las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, y se impuso por 2-0 a la escuadra bicolor, la cual era dirigida por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de la ‘Scaloneta’. Los canales anteriormente citados también pasarán este encuentro en todo el territorio peruano.





