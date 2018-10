Siguen las críticas para Christian Cueva , a pocas horas del Perú vs. Chile. Esta vez, Orlando Lavalle, quien lo dirigió en la reserva de San Martín, catalogó a ‘Aladino’ de “engreído” y desubicado, tras el comportamiento que demostró el futbolista a lo largo de los últimos años tras ser considerado un indiscutible de Ricardo Gareca.

“ Christian Cueva Ha cambiado mucho y eso me apena. Es muy engreído y eso nadie se lo va a quitar. La gente que está a su costado, incluyendo a sus padres, no lo ubican. Sus familiares me daban queja de lo que hacía y le llamaba la atención. Lo quiero como si fuera mi hijo y él lo sabe perfectamente”, afirmó Orlando Lavalle a Expreso.

Es preciso señalar que Christian Cueva, que será uno de los ‘fijos’ de Perú para el duelo ante Chile, fue dos veces campeón nacional con San Martín, de la mano de Víctor Rivera y ‘Maño’ Ruíz, respectivamente.

Orlando Lavalle - San Martín Orlando Lavalle dirigió a San Martín.

“ Christian Cueva llegó a mi hogar porque en la casa de su tía, que era el lugar donde vivía, no le daba ningún beneficio. Siempre paraba tristón y por eso le abrí las puertas de mi casa. Ya no sé nada de él, no le tengo rencor. La que sí para apenada es mi esposa que le ayudaba en todo”, agregó el extécnico de San Martín.

En las últimas semanas, estuvo en el ojo de la tormenta, tras la crítica que realizó Julio César Uribe sobre su bajo rendimiento en la Selección Peruana. “No es un extraordinario jugador”, dijo ‘El Diamante’ en Fox Sports Perú.