vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? América TV (Canal 4) tiene los derechos de televisación para todo el territorio peruano, además de la alternativa digital por la plataforma de América tvGO; asimismo, podrás verlo vía Bicolor+, mientras que en Colombia por GOL Caracol TV y Canal RCN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. (horario en Perú y Colombia, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

Por amistoso internacional, Perú vs. Colombia se miden en Miami. (Video: Bicolor)
Por amistoso internacional, Perú vs. Colombia se miden en Miami. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS