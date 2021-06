James Rodríguez se tomó una foto junto a Radamel Falcao en la previa del cotejo entre Perú y Colombia. Ninguno de los dos jugadores fue considerado por Reinaldo Rueda para esta fecha doble de eliminatorias rumbo a la máxima competencia mundial; sin embargo, supieron dejar un mensaje de apoyo para su selección, a través de sus redes sociales.

“9 y 10. La mejor energía para el equipo hoy. Con toda, muchachos!”, escribió James Rodríguez en su cuenta de Instagram y Twitter, junto a una imagen donde comparte con Radamel Falcao sentados en un balcón, vestidos con ropa casual y listos para ver desde fuera el cotejo.

No quedan rencores, solo un mensaje de aliento. James Rodríguez fue desconvocado del combinado ‘cafetero’. “Fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados”, señaló la Federación Colombiana de Fútbol días atrás.

El jugador de Everton lamentó la decisión tomada por su federación. “Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que sacrifiqué mucho”, afirmó Jame Rodríguez en su comunicado.

En el caso de Radamel Falcao, el delantero del Galatasaray no fue considerado por Rueda debido a la poca continuidad que ha tenido con su club, esto por las constantes lesiones que ha presentado el futbolista de 35 años.

Perú vs. Colombia: la previa

La Selección Peruana se enfrenta a Colombia en el Estadio Nacional por la jornada 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. El equipo blanquirrojo necesita sumar de a tres para empezar a salir de la parte baja de la tabla de posiciones, pero enfrente tendrán a los dirigidos por Reinaldo Rueda que quieren empezar un nuevo rumbo tras un dudoso inicio en el torneo.





