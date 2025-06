Sacando la calculadora y viendo cómo matemáticamente aún no han sido eliminados de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Peruana consiguió sumar un punto en Barranquilla frente a un difícil Colombia que, si bien se perfilaba como el amplio favorito, no logró romper la línea defensiva que planteó Óscar Ibáñez. No solo con los cuatro jugadores que se mantuvieron en el fondo, si no también con los volantes que cuidaron el mediocampo. Uno de ellos, Pedro Aquino que volvió a sumar minutos como titular y que mostró orgullo por lo plasmado en el campo.

Después de haber pasado por momentos difíciles en donde se vio alejado por un tiempo de la ‘bicolor’, la ‘Roca’ Aquino pudo volver a ponerse la camiseta desde el arranque y ser el ancla, junto a Renato Tapia, para frenar cualquier intervención de los ‘cafeteros’ que buscaban generar peligro. Habiendo logrado rescatar un punto, el volante quedó conforme con el resultado.

“Sí, de hecho feliz, claramente queríamos sacar un buen resultado, queríamos llevarnos los tres puntos a casa, pero bueno, una cancha difícil, con Colombia difícil, nos costó también con el clima, entonces es un punto que creo que es importante para nosotros hoy en día”, indicó al culminar el compromiso.

Colombia y Perú empataron 0-0 en Barranquilla por Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)

Cerrándole los espacios a su rival, generando incomodidad para la elaboración de juego de Colombia, Aquino resaltó el trabajo defensivo del equipo. "Sí, la verdad, de por sí los 11 y los que entraron, creo que estábamos preparados para este partido, creo que era importante sumar y hoy lo hicimos, entonces creo que el equipo la luchó hasta el último y creo que bien merecido con un punto", indicó.

Pero un partido no se gana solo con defender, si no también con esa cuota de gol que te marque la diferencia en el marcador. Sabiendo que eso fue uno de los puntos que más ha faltado en todo el ciclo de estas Eliminatorias 2026, el volante también respondió ante lo complicado que fue tratar de encontrar esas jugadas de gol.

“Sí, claramente queríamos, pero bueno, tenemos también Colombia difícil, así que nada, ahorita feliz por el punto y esperemos el siguiente partido”, señaló. No sin antes también hablar sobre el próximo reto duro que se vendrá contra Ecuador: “Sí, de hecho ya no falta mucho, es llegar a Lima, concentrarse, trabajar ahí lo que queda y enfrentar el martes y sacar ese resultado que queremos“.

Con complicaciones, el futbolista del Santos Laguna se retiró del campo en apenas iniciado el segundo tiempo. Aclarando su situación culminó diciendo: “Muy bien, muy bien, la verdad me cargué un poquito el posterior, pero nada grave, así que esperemos estar para el martes”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Luego del empate 0-0 frente a Colombia, la Selección Peruana recibirá, de manera inmediata, a Ecuador en el Estadio Nacional este próximo martes 10 de junio por la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este compromiso se va a disputar a partir de las 8:30 p.m., con la ‘bicolor’ en condición de local.

La transmisión del partido estará a cargo de Movistar Deportes, así como también ATV (Canal 9), canales disponibles en la parrilla de Movistar Perú así como también en su plataforma de streaming llamada Movistar TV. Recuerda que, si no tienen ninguno de estos canales disponibles podrás seguir el minuto a minuto gracias a Depor.

