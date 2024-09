La Selección Peruana obtuvo un empate amargo frente a Colombia -en el Estadio Nacional por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026- y se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas tres puntos. La ‘Bicolor’ mostró una cara diferente a lo que se vio durante la Copa América 2024 y se adelantó en el marcador con un gol de Alexander Callens, con la esperanza de conseguir el primer triunfo en el torneo clasificatorio; sin embargo, una desatención defensiva en un córner en contra terminó con el tanto del empate para el equipo de Néstor Lorenzo. El 1-1 final dejó al conjunto nacional con cada vez menos margen de error para lo que se viene en su objetivo de llegar al próximo Mundial.

Bajo este contexto que vive el cuadro que dirige Jorge Fossati, Depor se contactó con tres técnicos nacionales, quienes analizaron y dieron su punto de vista sobre el juego que propuso Perú frente a Colombia. Además, comentaron acerca de las posibilidades para alcanzar un cupo a la cita mundialista y las expectativas que se tienen para el próximo duelo el martes 10 de septiembre contra Ecuador, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, también por Eliminatorias.

Sobre el Perú vs. Colombia

El entrenador Javier Arce resaltó que hubo un progreso en el juego del equipo. “Con respecto a la actuación de Copa América, creo que hubo una mejoría. Por lo menos defensivamente se mostró más sólido. Jugadores que individualmente mejoraron mucho, inclusive en parte ofensiva se crearon algunas situaciones de gol, cosa que no pasó en Copa América. Siendo que hubo una mejoría pero lastimosamente a veces no alcanza cuando tiene un equipo de la jerarquía de Colombia”, expresó.

Por su parte, Orlando Lavalle indicó que “se ha visto una mejoría en actitud y rendimientos. En la parte defensiva estamos trabajando mejor y se está solidificando esa parte, aunque hubiese sido óptimo terminar en cero. Eso hubiera determinado un resultado diferente. Vemos que hay un cambio, pero esperemos que no sea flor de un día y que sea una mejora paulatina para lograr ponernos en una zona que nos pueda dar una satisfacción”, dijo el actual téncico de CNI de Iquitos.

Mientras que Paul Cominges, exfutbolista y actual DT de Alianza Universidad de Huánuco, destacó la voluntad del equipo para generar situaciones en ataque. “Mejoró sobre todo en la intención. Ya no se preocupó solo en cuidar su arco e intentó también buscar el arco contrario. Creo que es digno de mencionar, por lo menos, es la intención del equipo. Pero esperemos que no quede en solo eso y se pueda mejorar”, comentó.

Las posibilidades para llegar al Mundial

Arce, quien trabajó con la Bicolor en el proceso para las Eliminatorias al Mundial 2002, aseguró que Perú aún tiene chances, pero estas se van disminuyendo. “Las posibilidades se reducen porque si eres local, estás obligado a conseguir los tres puntos. El empate nos aleja, pero no es que esté todo perdido. La clasificación es hasta el séptimo lugar. Ahora hay cinco puntos de ventaja y matemáticamente es alcanzable, pero esto debe ir de la mano con un buen rendimiento”, explicó.

Por otro lado, Lavalle estuvo también en la misma línea y señaló que el empate frente a Colombia reduce las opciones de Perú. “Teníamos que sumar de a tres. El empate no nos da por muertos, pero de todas maneras hubiera sido óptimo ganar de local para acercarnos más a los demás”, manifestó.

En tanto, Cominges prefirió ser cauteloso ante la pregunta. “Intento no mezclar el resultado con el juego y prefiero rescatar la intención del equipo. Ojalá que se mantenga y mejore. Esa es la idea y los resultados van a venir”, remarcó el también exseleccionado nacional.

El partido contra Ecuador en Quito

Javier Arce se mostró optimista para el duelo de este martes y afirmó que sacar un punto en Quito no es mal resultado, pese a la situación del combinado en la tabla. “Yo creo que sí (sobre conseguir un buen resultado). Inclusive de visita puede servir el empate. Es altura, 2800 metros que tiene Quito, pero es de acuerdo a los trabajos que se realicen para poder estar al alcance de conseguir el resultado. Hay que recordar que en la Clasificatoria anterior se logró un bonito resultado. El fútbol es así, cada partido es una historia diferente. Ahora, viendo el antecente de lo que jugó ayer (viernes) Perú, podría aspirar a eso porque siento que mejoraron”, apuntó.

Por otra parte, Orlando Lavalle aseguró también que la Bicolor está en condiciones de sorprender a Ecuador. “En el fútbol siempre se puede. Ya nos ha pasado, obviamente con situaciones diferentes, pero lo último que se pierde son las esperanzas. Hay que verlo por el lado positivo. Primero, antes de ser ácidos en algunas situaciones, también hay que ver que el Perú va por delante. Esto es fútbol y se puede dar, pero si hemos mejorado en algo, hay que mejorar más definitivamente”, declaró.

Finalmente, Paul Cominges señaló que el trabajo de Perú debe ser mantener lo mostrado ante Colombia. “Hay que ver que tan capaces somos de sostener esa intención ahora que nos toca de visita. No vaya a ser que no hagamos lo mismo y solamente pensemos en cubrir nuestro arco”, dijo el exfutbolista, quien también dio algunas claves para que la Blanquirroja pueda tener éxito en Quito. “Que la intención sea la misma. Si bien es cierto van a haber más momentos donde tengamos que cerrar espacios y cuidar nuestro arco, no hay que perder de vista la intención de buscar el arco contrario”, sostuvo.





