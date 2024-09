Un empate que sabe a poco. La Selección Peruana tenía la obligación de quedarse con los tres puntos ante Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026, pero terminó igualando 1-1 y se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones con solo tres unidades. El equipo que estuvo dirigido por Leonardo Martins -ante la suspensión de Jorge Fossati- se puso adelante en el marcador con un tanto de Alexander Callens a los 68 minutos y a ocho de cumplirse el tiempo reglamentario apareció Luis Díaz para marcar el empate, tras una desconcentración a nivel defensivo de la ‘Bicolor’. Tras el duelo jugado en el Estadio Nacional, ahora el combinado nacional deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en lo que será el partido ante Ecuador en Quito este martes 10 de septiembre.

Para este partido, Jorge Fossati hizo algunas modificaciones al equipo base que utilizó en la Copa América, sobre todo en el mediocampo y en el ataque. El uruguayo mantuvo a Pedro Gallese en el arco y zaga de tres defensores conformada por Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens. En el mediocampo, Renato Tapia -quien se ausentó en el certamen continental- volvió a ser el volante central junto a Wilder Cartagena y Sergio Peña como interiores. Marcos López inició como volante lateral por izquierda, mientras que Luis Advíncula hizo lo propio por la derecha. La sorpresa fue el ingreso de Álex Valera para acompañar a Gianluca Lapadula en la delantera.

La Selección Peruana se juega el todo o nada el martes ante Ecuador tras el empate 1-1 ante Colombia. (EFE/ Paolo Aguilar)

El UNOXUNO de Perú vs. Colombia

Pedro Gallese (7): el ‘1′ de la Selección Peruana siempre fue un portero de garantías cuando se puso la camiseta nacional y ante Colombia no fue la excepción. Estuvo atento los 90 minutos en cada acercamiento de los ‘cafeteros’ y apareció cada vez que fue requerido. Dio seguridad y salvó el arco de la blanquirroja en varias oportunidades. Poco pudo hacer en el gol del empate.

Miguel Araujo (6): en líneas generales, cumplió un buen encuentro. No tuvo errores en defensa y controló lo mejor posible a Luis Díaz, quien siempre se asomó por su lado. No tuvo muchos problemas ante los ataques de Colombia y pudo sostener el nivel que mostró en la Copa América.

Carlos Zambrano (7): el ‘León’ estuvo muy concentrado y tuvo un partido correcto a nivel defensivo. Cortó cada ataque de Colombia en el área y evitó varias jugadas de peligro del conjunto visitante; sin embargo, tuvo problemas cuando salió de su zona para presionar más adelante y también en las salidas, donde perdió dos balones que terminaron en contraataques de peligro para los de Néstor Lorenzo. En la segunda mitad su participación creció ante las constantes aproximaciones de los ‘cafeteros’ y recuperó la pelota que terminó en el gol de Callens.

Alexander Callens (7): muy bien en defensa y en ataque. El zaguero estuvo a la altura del partido y cubrió bien su sector ante las apariciones de Jhon Arias. Además, llegó bien a las jugadas ofensivas y anotó el gol que abrió el marcador para la ‘Bicolor’. Tuvo la mala fortuna de salir por abrirse la ceja en un choque y, tras el cambio, vino el gol de los visitantes.

Renato Tapia (6): fue de menos a más en el partido. Tuvo un inicio donde le costó en las salidas y cada vez que tuvo el balón, pero siempre se mantuvo ordenado a la hora de cortar los avances colombianos. En la segunda mitad elevó su nivel y volvió a ser el futbolista que todos conocemos. Mejoró a la hora de repartir la pelota, dio claridad con cambios de frente y fue importante para llegar a tiempo para los cruces.

Luis Advíncula (5): en la parte defensiva, estuvo muy atento por su lado ante el peligro inminente de Luis Díaz y para ayudar a Miguel Araujo en las coberturas, pero quedó en deuda en ataque. El futbolista de Boca Juniors intentó buscar el fondo con su velocidad, pero no llegó a terminar las jugadas de la mejor manera y estuvo muy impreciso en los últimos metros.

Wilder Cartagena (6): otro que inició un poco incómodo en el mediocampo, pero que con el transcurrir de los minutos fue acomodándose y terminó cumpliendo un gran papel. Pese a que su posición es la de volante central -como lo hizo en la Copa América- esta vez volvió a aparecer como interior y en el arranque estuvo impreciso con el balón; sin embargo, su presencia fue importante porque siempre se mostró como cobertura para sus compañeros y para cubrir los espacios de Luis Advíncula cada vez que se proyectaba al ataque.

Sergio Peña (8): el más claro de Perú en el primer tiempo. Hizo dos ‘huachas’, una rabona, puso dos pelotas de gol a Álex Valera y se pegó por el lazo izquierda para crear una buena sociedad con Marcos López. Al volante se le pedía desde hace mucho tiempo que tome la responsabilidad de ser el organizador del equipo y esta vez lo fue. En el complemento siguió con lo suyo y lanzó el centro para tanto del triunfo que marcó Alexander Callens. Fue la figura de la Selección Peruana en el Estadio Nacional.

Mapa de calor de Sergio Peña

Mapa de calor de Sergio Peña vs. Colombia. (Foto: Sofascore)

Marcos López (6): el lateral izquierdo, que dejó Feyenoord para fichar por el Copenhague de Dinamarca, tuvo un buen rendimiento en la última Copa América y volvió a demostrar que se encuentra en un buen nivel. Siempre fue alternativa por banda izquierda y el más peligro del equipo en el comienzo del partido. Cubrió de gran manera su sector y se proyectó al ataque cada vez que tuvo espacios, haciendo una buena sociedad con Sergio Peña.

Álex Valera (7): tuvo la gran oportunidad para demostrar que puede ser útil en la ‘Bicolor’ y cumplió su cometido. Pese a que tuvo dos ocasiones claras para abrir el marcador, su trabajo destacó principalmente por su capacidad para moverse por todo el frente de ataque y desgastar a los defensores de Colombia. Además, participó en la jugada del gol, al desviar el centro de Sergio Peña y para que Callens puede empujar el balón hacia las redes. Salió sentido sobre el final y fue sustituido por Santiago Ormeño.

Gianluca Lapadula (5): no es el delantero de hace algunos años con mucho recorrido y que tira diagonales para sorprender a los defensores, pero siempre presiona y pelea cada balón como si fuese el último. En la primera mitad tuvo una oportunidad que no pudo aprovechar y mandó la pelota por encima de la portería; no obstante, el la segunda parte no tuvo chances en ofensiva y dejó su lugar por Bryan Reyna.

Los recambios

Jean Pierre Archimbaud (4): hizo su debut con la Selección Peruana, reemplazó a Sergio Peña como volante interior izquierdo para darle más agresividad al mediocampo del equipo; sin embargo, su participación en el partido no trascendió.

Bryan Reyna (4): otro que tampoco pudo destacar en el encuentro. No encontró los espacios necesarios para ser peligroso en el ataque y fue controlado por los defensores colombianos.

Luis Abram (4): fue el encargado de sustituir a Alexander Callens y se acomodó por el lado izquierdo de la defensa. Se mantuvo en su posición y no tuvo mayores problemas en los últimos minutos, pero su presencia tampoco trascendió.

Santiago Ormeño (-): ingresó con ganas por la lesión de Álex Valera y ganó una falta en ataque para la ‘Bicolor’. Jugó muy pocos minutos como para ser evaluado.

Andy Polo (-): entró en los descuentos en la posición de volante interior derecho. No tuvo participación para destacar en el encuentro.





