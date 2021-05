El Perú vs. Colombia marcará el debut de Reinaldo Rueda como entrenador de la selección de su país. En la víspera del compromiso por la jornada seis de las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo Qatar 2022, el entrenador reconoció que siente mucho “respeto” por el equipo dirigido por Ricardo Gareca. Destacó su presencia en el Mundial de Rusia 2018 y, de paso, el subcampeonato en la Copa América 2019.

“Estas selecciones son muy competitivas. Hemos realizado dos trabajos evaluando y mirando el crecimiento de esta selección peruana desde las clasificatoria anterior, con el Mundial y la gran Copa América que realizó. Por eso el respeto y las variantes que pueda tener”, declaró en conferencia de prensa.

Reinaldo Rueda, quien ya se midió a la blanquirroja cuando dirigía a Chile (fue por este torneo, el año pasado), también comentó sobre las alternativas que maneja el ‘Tigre’ Gareca en ofensiva frente a la ausencia de Edison Flores. En ese sentido, el DT se refirió a Paolo Guerrero y a Gianluca Lapadula.

“No solo es la presencia de Paolo Guerrero, sino del nuevo jugador que han vinculado desde Italia (Lapadula). De modo que es un grupo maduro, compacto y una selección muy competitiva. Tenemos que encarar este partido con seriedad y concentración para sacarlo a favor nuestro”, sostuvo.

El tema James Rodríguez

Antes de visitar a la Selección Peruana en Lima y recibir a Argentina en casa, en Colombia se habló mucho de la ausencia de James Rodríguez. La semana pasada, la Federación de Fútbol anunció la desconvocatoria del delantero por razones físicas. De inmediato, el hombre de Everton desmintió aquella versión y aseguró sentirse en óptimas condiciones.

Al respecto, Rueda dio su testimonio: “Me reuní con James vía telefónica por los resultados de los exámenes y a la revisión del intercambio de información del departamento médico de la federación y Everton, respecto a la actualidad de James. Y por eso la decisión es que debemos de cuidarlo, ya sabemos la importancia que tiene el jugador para selección y el futuro nuestro inmediato en los próximos diez juegos que se nos vienen”.

“Consideré que no debíamos de precipitar con una concentración, por eso le dije a James que yo tomaba la decisión de desconvocarlo para que él hiciera su recuperación con los términos que corresponde. Prefería sacrificarlo ahora, con todo lo que significa para la selección, y no tenerlo en un porcentaje que no es el gran potencial de él, por eso la decisión”, sentenció.





