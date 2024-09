Este martes 10 de septiembre se jugará el Perú vs. Ecuador en Quito y es imposible que por estas horas uno evite ingresar a YouTube para recordar las siguientes fechas: 5 de septiembre del 2017 y 8 de junio del 2021 ( repasa cómo nos fue aquí ). Entonces, vuelven los abrazos gracias a los tantos de Edison Flores, Paolo Hurtado, Christian Cueva y Luis Advíncula. Vuelve la nostalgia. Hoy, más allá de la entrega que mostró el equipo de Jorge Fossati frente a Colombia, la situación es muy distinta para el equipo de todos. Seguimos en una delicada posición en las Eliminatorias y al frente estará un equipo que intentará recuperar el paso y, a su vez, romper la racha de 13 años sin ganarnos en su casa.

En el último partido de los ecuatorianos, que marcó el debut de Sebastián Beccacece como director técnico, su llegada fue bien recibida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), especialmente tras la salida de Félix Sánchez Bas, quien no contaba con el respaldo de los hinchas debido a la falta de una idea de juego clara. Sin embargo, el DT argentino no pudo celebrar una victoria en su estreno, ya que perdió por la mínima diferencia contra Brasil.

No obstante, Beccacece sabe que en esta fecha doble, donde se complicaron al no sumar y tras los resultados de sus rivales, deben ganar a la Blanquirroja. Jugarán como locales, contando con el apoyo de miles de fanáticos que llenarán el Estadio Rodrigo Paz Delgado, lo cual considera un aspecto importante para motivar a sus jugadores. “Ese afecto es importante para la entrega. El que vio el partido debe haber visto que hay jugadores que lo van a dar todo. Eso convocará a la gente para que llene el estadio el martes y ojalá regalarles la victoria ante Perú”, declaró.

La llegada de Beccacece y lo que podría aportar a Ecuador

A principios de agosto, la FEF anunció a Sebastián Beccacece (43 años) como nuevo entrenador de la ‘Tri’ para lo que resta de las Eliminatorias 2026. El argentino cuenta con experiencia en este torneo tras ser asistente de Jorge Sampaoli con Argentina y Chile, donde ganó una Copa América con la ‘Roja’. Además, dirigió equipos como Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Racing Club y Elche.

Tras el duelo en la ciudad de Curitiba, en conferencia de prensa, Beccacece dio sus primeras conclusiones post partido y envió un mensaje para su próximo rival: la selección peruana. “Ahora sentimos que pudimos ganar algo más ante Brasil. Esas ganas la vamos a acumular para salir con toda la fuerza y mentalidad ante un rival que ha costado últimamente como Perú. Esperamos estar bien individualmente y colectivamente para darle una alegría a todos”, expresó el estratega que estará en el cargo hasta el 2030.

Bajo este contexto, Depor conversó con tres periodistas deportivos del país norteño para conocer su percepción sobre este importante enfrentamiento y cómo los hinchas recibieron la llegada del nuevo estratega de la ‘Tricolor’. Si bien es cierto, no es su primera experiencia en aquel país, ya que fue asistente técnico de Sampaoli en Emelec, ahora su situación es distinta. “Llega Beccacece que genera una sensación de calma y tranquilidad (tras la salida de Félix Sánchez Bas) pero rápidamente se enciende la incertidumbre porque hay una nómina de jugadores que muchos siguen sin entender si son los mejores. Estamos pisando en papel muy fijo de lo que pueda hacer Beccacece”, comenzó indicando Diego Arcos. Asimismo, el comunicador de TC Televisión reveló que, en un principio, antes de la llegada de Gustavo Alfaro, la ex mano derecha de ‘Don Sampa’ iba a asumir el mando de la selección, pero finalmente optaron por el actual DT de Paraguay.

“Beccacece realizó algunas cosas interesantes, con un recorrido (como DT) valioso. Entonces, hay una exceptiva interesante, no te voy a decir que hay un expectativa atroz salvaje, macanuda, de que llegó un gran salvador. No. La gente está vigilante y tranquila, no es una felicidad extrema. Pesó que se vaya Félix Sánchez, que abrió un tipo de puerta para liberar un tipo de calma en los aficionados”, añadió. Por otro lado, Arcos destacó que una de las cualidades positivas de Sebastián es que es un estratega comunicativo con la prensa sobre su juego, lo cual es valioso para mantener un buen equilibrio en el equipo y los espectadores.

De tal manera, también se conversó con John Lester, locutor deportivo, quien destacó su apreciación sobre las primeras labores del estratega argentino tras tomar el mando de su selección. “La exceptiva es que llega un técnico con el palmares de este hombre (Beccacece) que fue aceptado por todos, pero la realidad indica, que dentro del escogimiento, de que lamentablemente en el tema lateral derecho Angelo Preciado tiene dos tarjetas amarrillas no pudo jugar contra Brasil, sí contra Perú. Y uno se pregunta si el departamento de competiciones no le dijo: ‘hey profe, ese tipo tiene dos amarrillas’. O la segunda es que sí se le dijo pero Beccacece dijo no importa porque yo tengo que jugar contra Perú, de local y tengo que sumar de a tres y me las arreglo contra Brasil. Pero a verdad, cuesta creer que ese técnico con esa experiencia no haya convocado a otro lateral derecho más”, reveló el especialista.

Por otro lado, Diego Fierro, periodista, comentó su postura sobre su llegada. “Yo creo que Beccacece es una buena elección por el fútbol que demostró con Sampaoli, con mucho vértigo, velocidad. No es esconderse atrás, salir a proponer es lo que también demostraron en Emelec.”, precisó. Asimismo, agregó. “Yo creo que puede aportar audacia, que no solo sea un equipo con destellos individuales sino que muestre que es un equipo que tiene un estilo en conjunto. Amalgamar más las piezas porque Ecuador, si bien se está mostrando como una selección fuerte por talento por chicos jóvenes en el exterior, ya como equipo, ese era el inconveniente”, dijo el comunicador, quien añadió que para lograr esto, el nuevo técnico deberá primero convencer a sus jugadores de su filosofía.

Sebastián Beccacece tomó el lugar de Félix Sánchez Bas, quien se marchó tras quedar afuera de la Copa América y firmó hasta el 2030. (Foto: Agencias).

A lo que apunta Ecuador y las fortalezas de Perú

Ambas selecciones necesitan la victoria en esta fecha 8; sin embargo, Ecuador enfrenta una presión extra, ya que lleva 13 años sin vencer a la Bicolor en Quito. Su último triunfo fue el 15 de noviembre de 2011, cuando ganaron 2-0 con goles de los históricos Edison Méndez y Cristian ‘Chucho’ Bolaños, bajo la dirección de Reinaldo Rueda (Eliminatorias para el Mundial 2014). Ojo, en las dos últimas victorias nuestras, el triunfo se logró gracias a contragolpes cerca de los minutos finales del partido.

“Como solía decir el mismo Gustavo Alfaro (ex DT de Ecuador): ‘Brasil es un desafío y que Perú es una obligación’. Pese a que no se le gana a Perú en Quito hace más de diez años. Eso es algo que se repite aquí con frecuencia: ‘no se le gana a Perú hace mucho tiempo, no se le gana a Perú hace mucho tiempo, no se le gana a Perú hace mucho tiempo’... hay una suerte de incertidumbre pero conociendo que hay un potencial fuerte en el equipo”, destacó Arcos sobre lo que será este duelo.

Asimismo, también comentó sobre una de las principales alertas que se mencionan desde allá respecto a lo que puede ofrecer la Blanquirroja este martes. “Al ver que se tiene a Fossati se activa una alerta, porque son temores, esos típicos sensaciones que puede tener un hincha o un periodista que se pregunta, ¿por qué no se le pueda ganar a Perú? Y ahora que va llegar con Fossati, que en Quito pisa en una cancha que conoce también; en un estadio que ya jugó con Liga. Hay una sensación de nervios y no de seguridad, pero sensación de nervios y de poca seguridad va acompañado de que hay que romper esta racha pero básicamente lo que más se habla de Perú es sobre Fossati”, resaltó.

Por su parte, Lester indicó que en Ecuador hay una percepción positiva sobre el resultado contra la escuadra incaica. También se refirió a Jorge Fossati, quien ya tuvo experiencia en el país, señalando que, a pesar de que el entrenador es quien decide la alineación y la táctica, lo colectivo es lo que realmente marca la diferencia. “Contra Perú no hay otro pensamiento que tengamos los periodista, que no somos hinchas, es que a Perú se le va a ganar, sobre los antecedentes que tiene la selección peruana, que no le ha ido muy bien en las Eliminatorias. Creo que Ecuador crece muchísimo con su juego en el Estadio Casa Blanca y que vamos a ganar ese partido”, comentó. Asimismo, adicionó. “Acá Jorge Fossati es muy querido por lo que hizo en Liga pero él no juega. Ya en su momento Perú en Quito, previo al Mundial 2018, vino he hizo un juego físico, bien dosificado. Y ya en el segundo tiempo, tuvo una mejor preparación y se observó en el terreno de juego. Así que yo creo que todo se debe a una preparación previa y no por la experiencia de Fossati”, expresó.

Por otro lado, también destacó la principal fortaleza del equipo nacional. “Desde el arquero y los defensas, creo yo que la fortaleza o el mayor porcentaje de eficacia que tiene la Selección Peruana, es eso (lo defensivo). Ojo, no quiero decir que no haya una línea de volante o una delantera adecuada para representar al país, sino que el punto más alto es la defensa. Robustecida, con un par de volante centrales, será muy difícil para Ecuador, que en estos tipos de partidos, hay que marcar un gol a la brevedad posible o el tiempo se pone en contra. Perú tiene un gran religue y buen marca en la zona central”.

Al igual que su colega anterior, Fierro también considera que la victoria contra nuestra selección es lo más esperado pero resaltó la ambición del rival. “Contra Perú considero los tres puntos, eso no es negociable”, dijo inicialmente. Sin embargo, agregó. “Perú va a salir a buscar los tres puntos. En Ecuador no hay confianza porque con el cambio de DT, no sabemos lo que pueda pasar. Es de mucho cuidado, de cero confianza, de estar atentos. Yo creo que será un partido de mucho estudio”, complementó.

Finalmente, también resaltó la perspectiva del DT de la Blanquirroja sobre cómo podría desenvolverse el partido en Quito. “Fossati conoce bien el medio, sobre todo conoce la altura. Conoce como llegar y en que momento hacerlo a Ecuador. Y se sabe que este partido puede ser un punto de quiebre tras la Copa América. Sabe como puede jugar Ecuador por punta y las bandas, que es la fortaleza. Tratará de bloquear, de interrumpir y de cortarle el juego y hacer que Ecuador se frustre, para luego buscar un contragolpe”, indicó.

La selección peruana se encuentra en el último lugar con tres puntos y, hasta la fecha, no ha logrado sumar tres puntos en ningún partido. (Foto: Agencias).

Jugadores disponibles de Ecuador para el partido contra Perú

En su estreno en la fecha 7, Sebastián Beccacece alineó a su equipo con el esquema 3-5-2. La formación titular fue la siguiente: Hernán Galíndez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo; Jeremy Sarmiento, Kevin Rodríguez; Enner Valencia. Es importante mencionar que dejó fuera de la lista a Pedro Vite, Joel Ordóñez, Patrickson Delgado, Nilson Angulo y Anthony Valencia.

Además, previo al duelo contra la ‘Canarinha’, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que Alan Minda (volante), fue desconvocado debido a un desgarro muscular (aún no anunció un reemplazo). Por otro lado, no podrán contar con Cristian Ramírez (lateral izquierdo), quien está lesionado en su club Ferencváros, ni con Mateo Viera (mediocampista), que también será baja para esta fecha luego de sufrir un desgarro muscular fibrilar jugando por Macará.

Arqueros: Moisés Ramírez, Hernán Galíndez y Gilmar Napa.

Moisés Ramírez, Hernán Galíndez y Gilmar Napa. Defensas: Piero Hincapié, Willian Pacho, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, Xavier Arreaga, Félix Torres, Cristhian Ramírez, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado y Jhoanner Chávez.

Piero Hincapié, Willian Pacho, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, Xavier Arreaga, Félix Torres, Cristhian Ramírez, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado y Jhoanner Chávez. Volantes: Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Pedro Vite, Janner Corozo, Jeremy Sarmiento, Kendry Páez, Ángel Mena, Alan Franco, Patrickson Delgado, John Yeboah, John Mercado y Jhegson Méndez.

Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Pedro Vite, Janner Corozo, Jeremy Sarmiento, Kendry Páez, Ángel Mena, Alan Franco, Patrickson Delgado, John Yeboah, John Mercado y Jhegson Méndez. Delanteros: Enner Valencia, Nilson Angulo, Kevin Rodríguez y Anthony Valencia.

Selección de Ecuador en la fecha 7 por la Eliminatorias 2026. (Foto: Agencias).





