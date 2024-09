La Selección Peruana mostró su mejor versión en lo que va de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero no le alcanzó para vencer a Colombia en Estadio Nacional de Lima. El resultado fue 1-1, que dejó a los jugadores y a los hinchas de la Bicolor la sensación de haber perdido dos puntos, por el trámite del juego y por la forma en que el equipo de Jorge Fossati afrontó el partido. Tras el pitazo final, Renato Tapia, quien disputó los 90′ frente a los ‘cafeteros’, se mostró tranquilo por su rendimiento y señaló que fue un empate muy amargo para él y, claro, todos sus compañeros.

El futbolista del Leganés llegaba con poco ritmo al proceso clasificatorio -tuvo pocos minutos en los primeros partidos de LaLiga-, pero se transformó con la camiseta -y la cinta de capitán- de la Bicolor y volvió a destacar. Ganó duelos y despejó cuando fue necesario. Perú estuvo muy cerca de derrotar al vigente subcampeón de América, pero finalmente sumó un empate más en las Eliminatorias.

“Creo que hace muchísimo tiempo que no nos íbamos con esta sensación de haber podido sumar un mejor resultado porque quisimos e hicimos para tener más”, apuntó el deportista de 29 años. “Ellos hicieron ingresar a jugadores que están en un buen momento y que tienen un gran talento y al final las cosas se dieron así. Sin duda nos quedamos con esa sensación que merecimos más”, añadió.

Tapia, que obtuvo una de las calificaciones más altas (7.2, según Sofascore), se refirió a su actuación y resaltó que quiere jugar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado la próxima semana. “Me voy tranquilo porque no jugaba 90 minutos después de muchos meses, estoy tranquilo con el tema físico, incluso pienso que puedo dar un poco más. Lo cierto es que me voy con muchas ganas de jugar de una vez el próximo partido en Quito”, señaló.

Finalmente, Renato fue consultado por el resbalón que tuvo al momento de cobrar un tiro libre, cuando faltaba poco tiempo para que se termine el compromiso ante los dirigidos por Néstor Lorenzo. “Lo practiqué en la semana, pero el campo me jugó una mala pasada. Ni modo, es parte del fútbol”, sentenció el ‘Cabezón’, quien disputó este viernes partido 86 con la Selección Peruana.

Perú en la tabla de las Eliminatorias Mundial 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 7 6 0 1 11 2 9 18 2 Uruguay 7 4 2 1 13 5 8 14 3 Colombia 7 3 4 0 7 4 3 13 4 Brasil 7 3 1 3 9 7 2 10 5 Venezuela 7 2 3 2 6 7 -1 9 6 Ecuador 7 3 2 2 5 4 1 8 7 Paraguay 7 1 3 3 1 3 -2 6 8 Bolivia 7 2 0 5 8 14 -6 6 9 Chile 7 1 2 4 3 10 -7 5 10 Perú 7 0 3 4 2 9 -7 3

¿Cuándo juegan Perú vs. Ecuador?

Luego de empatar con Colombia en Lima, la Selección Peruana viajará a Quito para medirse con Ecuador por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido está programado para el martes 10 de septiembre, a las 4:00 pm (hora peruana y ecuatoriana). La Bicolor llega a este compromiso con el grato recuerdo de sus dos últimas visitas contra el ‘Tri’: registró dos triunfos consecutivos en procesos eliminatorios.

Cabe mencionar que el último enfrentamiento en el país vecino fue el 8 de junio de 2021, por las Eliminatorias a Qatar 2022. En aquel partido, Christian Cueva y Luis Advíncula fueron los encargados de darle los tres puntos a la selección nacional; mientras que Gonzalo Plata anotó el descuento. La selección ecuatoriana no nos gana en condición de local desde hace 13 años.





