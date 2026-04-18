Perú vs. Ecuador se enfrentan por la Liga de Naciones Femenina. (Foto: ITEA Sports)
Perú vs. Ecuador se enfrentan por la Liga de Naciones Femenina. (Foto: ITEA Sports)

se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 7 de la . ¿En qué canales ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de DSports, con su versión de streaming en DGO (DIRECTV); ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el sábado 18 de abril desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa (Quito, Ecuador).

Perú vs. Ecuador juegan por la Liga de Naciones Femenina. (Video: La Bicolor)
Perú vs. Ecuador juegan por la Liga de Naciones Femenina. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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