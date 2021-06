La entrega de Gianluca Lapadula en los partidos de la Selección Peruana (tuvo minutos ante Chile, Argentina y Colombia) le permitieron ganarse el respeto de la hinchada de la escuadra blanquirroja, quienes solicitan que esté desde el inicio en el equipo de Ricardo Gareca. Esto, apoyado en las estadísticas del ‘Bambino’, le permiten estar un paso adelante para iniciar las acciones en el Perú vs. Ecuador.

Y es que uno de los factores en los que más se fija el comando técnico del combinado bicolor es la continuidad con la que llegan sus dirigidos, siendo el atacante de Benevento, uno de los que más jugó en lo que va del presente año, acumulando 1,683 minutos, entre duelos de la Serie A y Eliminatorias sudamericanas.

Por ese motivo, Gianluca Lapadula es una de las principales opciones del ‘Tigre’ para la zona ofensiva desde el vamos para el Perú vs. Ecuador, aunque también se realizarán algunas pruebas antes del viaje a Quito para ir descubriendo cómo podría reaccionar en su primer partido en altura. Por lo pronto, este lunes por la mañana nuevamente apareció dentro del esquema inicial.

A ello se suma que más allá de la altura de Quito, se tiene fe. Sí, el delantero confesó que no tiene ningún inconveniente para jugar los 90 minutos en el estadio Rodrigo Paz Delgado. “Me han dicho que no será sencillo, que debo tener cuidado con la respiración. No tengo problema de jugar el fútbol en la altura ni en ningún lado”, manifestó el delantero.

Este es el rodaje de Lapadula en 2021

FECHA PARTIDO MINUTOS JUGADOS 03-01-2021 Benevento 0-2 Milan 90 06-01-2021 Cagliari 1-2 Benevento 75 09-01-2021 Benevento 1-4 Atalanta 57 17-01-2021 Crotone 4-1 Benevento 90 22-01-2021 Benevento 2-2 Torino* 83 30-01-2021 Inter 4-0 Benevento 90 07-02-2021 Benevento 1-1 Sampdoria 81 12-02-2021 Boloña 1-1 Benevento 90 21-02-2021 Benevento 0-0 Roma 77 28-02-2021 Napoli 2-0 69 03-03-2021 Benevento 0-3 Verona 73 06-03-2021 Spezia 1-1 Benevento - 13-03-2021 Benevento 1-4 Fiorentina 23 21-03-2021 Juventus 0-1 Benevento 72 03-04-2021 Benevento 2-2 Parma 63 12-04-2021 Benevento 0-1 Sassuolo 35 18-04-2021 Lazio 5-3 Benevento 34 21-04-2021 Genoa 2-2 Benevento* 86 25-04-2021 Benevento 2-4 Udinese* 90 01-05-2021 Milán 2-0 Benevento 75 09-05-2021 Benevento 1-3 Cagliari* 90 12-05-2021 Atalanta 2-0 Benevento 90 16-05-2021 Benevento 1-1 Crotone* 90 23-05-2021 Torino 1-1 Benevento 34 04-06-2021 Perú 0-3 Colombia 26 TOTAL 1683

*partidos en los que anotó un gol

Lapadula se muestra optimista de cara al Perú vs. Ecuador

A un día para el Perú vs. Ecuador, Gianluca Lapadula tomó la palabra y confesó que la blanquirroja se recuperará de los malos resultados y continuará su camino en búsqueda de un boleto para el Mundial. “Será un partido muy importante, por la tabla, y estoy seguro que nos levantaremos”, indicó en declaraciones para FPF Play.

El atacante de Benevento, a su vez, dejó en claro que confía en la capacidad de sus compañeros para perseguir el sueño: “Lo creo con todo mi corazón, mi mentalidad. Creo que más que conocer las Eliminatorias, conozco mucho más a mis compañeros. Ellos me ayudan en todo. En la cancha y fuera de la cancha”.

