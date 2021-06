La Selección Peruana no ha tendido el mejor desempeño de las Eliminatorias a Qatar 2022. De cinco partidos, solo ha sumado un punto, tras empatar con Paraguay en Asunción y luego perder los siguientes encuentros (ante Brasil, Chile, Argentina y Colombia). En medio de ello, otro registro que preocupa son los 13 goles en contra y de los cuales tres llegaron a través de un balón detenido.

Esta situación hizo que Ricardo Gareca dedicara el domingo a la táctica fija en defensa. ¿El motivo? De los 13 goles que recibimos hasta el momento, tres fueron de táctica fija. Por ejemplo, en el empate 2-2 ante el elenco ‘guaraní', en la primera fecha de las Eliminatorias, el segundo tanto se dio por error en la recuperación del balón, lo que llevó a que Ángel Romero pueda marcar a los 81′.

Otro caso se presentó en la derrota que sufrimos en la siguiente jornada contra Brasil (4-2). El ‘Scratch’ aprovechó un tiro de esquina y Richarlison apareció por el segundo palo, para marcar el 2-2 momentáneo.

En el último cotejo disputado en el Estadio Nacional, el primer tanto de Colombia apareció tras un tiro libre. Yerry Mina se impuso con su juego aéreo. Estos detalles han sido analizados por el comando técnico, por lo que ahora se prevé que hará algunos ajustes que ayuden a mejorar la línea defensiva.

El once que ensayó Gareca

El último fin de semana, Ricardo Gareca realizó partido de práctica y lo que más llamó la atención en su esquema fue la presencia de Gianluca Lapadula como único punta. De momento, la pizarra la completaría con Gallese; Advíncula, Ramos, Abram y López en la defensa; Tapia, Yotún y Peña en la volante; André Carrillo y Christian Cueva como extremos.

“Me han dicho que no será sencillo, que debo tener cuidado con la respiración. No tengo problema de jugar el fútbol en la altura ni en ningún lado”, mencionó Gianluca Lapadula el último domingo. Está listo el equipo de Gareca.





