A pocos días de enfrentarse con la Selección Peruana, Ecuador perdió a su portero, Alexander Domínguez, luego de que este sea expulsado en el compromiso que sostienen contra Brasil por una nueva jornada de las Eliminatorias sudamericanas.

Justo cuando todo parecía indicar que no tendríamos más emociones en el partido luego del 1-0, Domínguez se dejó llevar por la adrenalina del momento y le metió una terrible patada en el pecho al delantero de la ‘Canarinha’ y del Atlético de Madrid. La acción tuvo lugar a los 15 minutos del pitazo inicial, dejando a Ecuador con 10 hombres y con el marcador abajo.

Sin embargo, podría no ser el único ausente en el Perú vs. Ecuador, ya que el partido contra la ‘Canarinha’ se juega al filo del reglamento, lo que deja en riesgo hasta a ocho elementos del cuadro tricolor, que aún no aseguró su pase a la cita mundialista de Qatar.

Ángelo Preciado, Félix Torres, Alan Franco, Gonzalo Plata y Enner Valencia, son los elementos de la ‘Tri’ que están a una amarilla de perderse el duelo con el combinado bicolor. A ellos, se suman Ayrton Preciado, Jhegson Méndez y Joao Rojas, quienes son de las principales variantes que posee Gustavo Alfaro.

De acuerdo a la tabla de las Clasificatorias , Brasil y Argentina ya tienen su cupo asegurado en el Mundial, mientras que a partir del tercer puesto la situación se pone más reñida. Ecuador se encuentra con 23 puntos, a seis del cuarto y quinto lugar (Colombia y Perú, respectivamente); sin embargo, deberá enfrentar a la ‘Canarinha’ esta tarde.

El cuadro de Tité se mantiene invicto y no dejará pasar la oportunidad para mantener su racha, aún en Quito. De ser ese el caso, su ventaja se podría acortar respecto a los rivales que le siguen, en especial la ‘bicolor’, con el cual se medirá el próximo martes en el Estadio Nacional, por la décimo sexta jornada.

