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Nuevo ensayo de Mano Menezes: la alineación que trabajó para el Perú vs. Haití en Miami
La Selección Peruana continúa trabajando para el partido de este viernes frente a su similar de Haití, en una nueva prueba para Mano Menezes pensando en el mediano y largo plazo. La ‘Blanquirroja’ tendrá su tercer en encuentro con el brasileño en el banquillo, luego de la derrota ante Senegal y el empate contra Honduras en marzo pasado. Con varias novedades en su última convocatoria, Mano intentará darle nuevas variantes a la ‘Bicolor’ y así ir consolidando una alineación base. En la siguiente galería repasaremos uno de los último ensayos para el compromiso de este fin de semana, en el encuentro a disputarse en el Nu Stadium. Ojo, se espera que la Selección Peruana salga con un 4-3-3 ante el conjunto caribeño.