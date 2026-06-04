Mano Menezes alista la alineación que parará contra Haití. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes alista la alineación que parará contra Haití. (Foto: Getty Images)
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Mano Menezes alista la alineación que parará contra Haití. (Foto: Getty Images)

  • Mano Menezes alista la alineación que parará contra Haití. (Foto: Getty Images)
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    Mano Menezes alista la alineación que parará contra Haití. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)
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    Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
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    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)
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    Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
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    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • André Carrillo. (Getty Images)
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    André Carrillo. (Getty Images)

  • Erick Noriega es seguido por equipos de España e Inglaterra. (Foto: FPF)
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    Erick Noriega es seguido por equipos de España e Inglaterra. (Foto: FPF)

  • Jairo Concha. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Concha. (Foto: Getty Images)

  • Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)
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    Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)
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    Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)

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La continúa trabajando para el partido de este viernes frente a su similar de , en una nueva prueba para pensando en el mediano y largo plazo. La ‘Blanquirroja’ tendrá su tercer en encuentro con el brasileño en el banquillo, luego de la derrota ante Senegal y el empate contra Honduras en marzo pasado. Con varias novedades en su última convocatoria, Mano intentará darle nuevas variantes a la ‘Bicolor’ y así ir consolidando una alineación base. En la siguiente galería repasaremos uno de los último ensayos para el compromiso de este fin de semana, en el encuentro a disputarse en el Nu Stadium. Ojo, se espera que la Selección Peruana salga con un 4-3-3 ante el conjunto caribeño.

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