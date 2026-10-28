vs. se vieron las caras por los dieciseisavos de final de la desde el Complejo de Competición de Hovsan (Azerbaiyán). ¿Dónde se vio este partido? El compromiso fue transmitido a través de DAZN, tanto por la web como por la app con registro gratuito, en el canal oficia FIFA+ que ha transmitido todo el torneo. Recomendamos no buscar en Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora jugaron? El duelo estuvo pactado para las 5:30 a.m. en horario de Perú, mismo tiempo que en Colombia y Ecuador; 4:30 a.m. en México, 7:30 a.m en Argentina, Uruguay y Brasil; además 6:30 a.m. en Chile y Paraguay. Después del empate por 1-1 en el tiempo regular, la Selección Peruana terminó cayendo por 4-3 en la tanda de penales, quedándose sin la posibilidad de clasificar a los octavos de final del torneo.

Perú vs. Italia: transmisión de DAZN y FIFA+ por la Copa Mundial Sub-15. (Video: FIFA+)
Perú vs. Italia: transmisión de DAZN y FIFA+ por la Copa Mundial Sub-15. (Video: FIFA+)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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