La selección peruana de fútbol Sub-15 cerró una impecable presentación en la fase de grupos del Mundial y Festival de la categoría que se celebra este año en Azerbaiyán. De hecho, clasificó a la ronda de dieciseisavos de final como líder de su serie y ha generado una serie de reacciones positivas por la buena campaña y la ilusión de tener una camada de jugadores que más adelante nutra a los combinados nacionales absolutos.

Uno de los que se pronunció fue el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, quien destacó el trabajo que se realiza en las divisiones menores de nuestro país a todo nivel. Si bien expresó su satisfacción, dejó en claro que este es solo el comienzo de una planificación a largo plazo.

“Las reformas, el generar mayor competencias internacionales y un plan de scouting agresivo (masculino y femenino) está empezando a dar resultados, pero esto no es inmediato y hay que seguir trabajando a full porque el fútbol no se detiene, todavía falta muchísimo, estamos en la ruta correcta”, escribió el dirigente en su cuenta de X, (ex Twitter).

Perú se medirá el próximo miércoles 28 de octubre ante Italia por el pase a los octavos de final de la novedosa competencia de la FIFA, que busca la promoción de nuevos talentos a nivel mundial.

Resultados en fase de grupos

Sábado 24 de octubre - Bielorrusia 2-2 Perú

Domingo 25 de octubre - Perú 12-0 Papúa Nueva Guinea

Domingo 25 de octubre - Botsuana 0-2 Perú

Lunes 26 de octubre - Malí 1-2 Perú

Lunes 26 de octubre - Perú 1-0 Mongolia

El Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA no es un torneo regular, pues cuenta con la participación de 189 selecciones con 8 futbolistas en cancha por equipo, terrenos de juego reducidos y una serie de particularidades que detallamos a continuación.

Formato del torneo

8 vs 8 en cancha, con arquero incluido.

2 tiempos de 20 minutos, con 5 min de descanso.

Cancha chica: 68 metros x 46/47 metros, pero arcos de tamaño reglamentario.

Cambios ilimitados

Saques de banda con el pie, no con la mano

Offside solo desde 14 metros de la portería rival.

Planteles de 14 jugadores nacidos en 2011 o 2012, + 6 de cuerpo técnico.

Cabe precisar que no existe eliminación como tal, pues los todas las selecciones invitadas jugarán hasta el final del torneo, aunque en diferentes series. Perú, por ejemplo, se encuentra en el bloque A, luego de avanzar en primer lugar en la fase de grupos.

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