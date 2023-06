Muchas cosas cambiaron en la selección desde aquel 1 de junio del 2011 cuando, por la Copa Kirin, la blanquirroja que ese entonces lideraba Sergio Markarián se midió a la escuadra del ‘Sol Naciente’ en el estadio Tohoku Denryoku de Niigata. Un duelo que acabó sin goles y que fue parte de la estadística para el cierre de dicho torneo amistoso que acabó con los tres países (junto a República Checa) como campeones al terminar todos con la misma cantidad de puntos, diferencia de goles y goles anotados.

Historial Fecha Competencia Perú 1-0 Japón 28/07/1967 Amistoso Perú 0-0 Japón 30/07/1967 Amistoso Japón 0-0 Perú 05/06/1999 Copa Kirín Perú 3-2 Japón 29/06/1999 Copa América Japón 0-1 Perú 22/05/2005 Copa Kirín Japón 2-0 Perú 24/03/2007 Amistoso Japón 0-0 Perú 01/06/2011 Copa Kirín

¿Qué ocurrió aquella vez?

Dicho partido sirvió como preparación para que la selección de Markarian afinara detalles para la Copa América 2011 en Argentina, donde finalmente la ‘sele’ lograría el tercer lugar. Para el duelo contra los nipones, el ‘Mago’ mandó un equipo con nombres de experiencia combinado con nuevos rostros, que a la larga iban a ser cruciales en los siguientes procesos eliminatorios.

La ‘sele’ de Sergio Markarián formó con un 4-2-3-1 con Salomón Libman en el arco, una línea de cuatro atrás con Renzo Revoredo, Santiago Acasiete, Walter Vílchez y Jesús Rabanal. En la mitad de la cancha, Rinaldo Cruzado junto con Adán Balbín; por las bandas Luis Advíncula y Luis Ramírez; Christian Cueva detrás del punta y como único delantero Jefferson Farfán.

Mientras que en la segunda mitad del partido, el ‘Mago’ hizo ingresar a William Chiroque, Yoshimar Yotún, Josepmir Ballón, Carlos Lobatón y Raúl Ruidíaz. Y si bien el uruguayo ya llevaba casi un año en el cargo y tenía una plantilla base, la cual llevó a tierras niponas, la Copa Kirín fue una plataforma para darle oportunidad a nuevos nombres que se hacían un espacio en la selección.

Debut soñado y vuelta de otros

Más allá del empate sin goles, el partido contra Japón sirvió para que un joven Christian Cueva hiciera su soñado debut con la selección mayor. ‘Cuevita’, de tan solo 19 años, ya destacaba en la San Martín, equipo con el se había proclamado campeón un año antes, por lo que su llamado fue una de las apuestas del ‘Mago’. En ese 2011, ‘Aladino’ ya había tenido roce internacional, jugando la Libertadores con los ‘santos’ y el Sudamericano Sub 20, por lo que Markarián le dio la oportunidad de ser titular.

Cueva jugó 61′ detrás de Farfán, quien era el único delantero. El partido fue muy trabado en la primera mitad, por lo que ‘Aladino’ no pudo destacar, ni generar jugadas de peligro como él hubiese esperado, por lo que que fue cambiado por William Chiroque. Justamente, ese partido también fue importante para el ‘Periquito’, que venía destacando en Juan Aurich.

Christian Cueva debutó con la selección mayor en el amistoso contra Japón en 2011.

Si bien ya había debutado con la selección en 2004, el partido ante Japón significa su vuelta a la bicolor luego de cuatro años. Chiroque, que fue suplente en ese partido, terminaría siendo clave ese año para Markarian, siendo una de las figuras del equipo en la Copa América junto a Paolo Guerrero. Otro estreno frente a los nipones fue el de Raúl Ruidíaz, delantero de Universitario.

A sus 21 años, la ‘Pulga’ ya era protagonista de los cremas, por lo que tras la baja de Guerrero y Pizarro, el ‘Mago’ lo llamó para la Copa Kirín. Y a los 67′, debutó con la selección en reemplazo de Jefferson Farfán y el técnico charrúa lo terminaría llevando como suplente a la Copa América 2011. Otro que hizo debutar Markarián fue Yoshimar Yotún, aunque lo hizo meses antes del amistoso (ante Panamá).

El volante de 21 años ya era una de las figuras de Sporting Cristal, por lo que Markarián lo volvió a llamar para la Copa Kirín. ‘Yoshi’ también entró en la segunda mitad por Jesús Rabanal. Su desempeñó terminó convenciendo al ‘Mago’ y también lo llevaría a la Copa América 2011, para después apostar por él como el lateral titular por izquierda en las Eliminatorias 2014.

¿Quiénes volverán a jugarlo?

De aquel partido en 2011, hay varios nombres recurrentes en Perú hasta la fecha; Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, Raúl Ruidíaz y Josepmir Ballón. De esos cuatro, dos están en la actual convocatoria de Juan Reynoso, incluso vienen de tener minutos en la victoria 1-0 ante Corea del Sur. ‘Aladino’ volvió al llamado del ‘Cabezón’ tras recuperar la continuidad con Alianza Lima.

Frente a los surcoreanos, Cueva jugó 33′ y todo hace indicar que seguiría teniendo minutos ante los nipones. Por el lado de Yotún, otro recurrente de la selección nacional, viene de jugar todo el encuentro el viernes siendo clave en la victoria en Busán. Eso sí, a diferencia del 2011, ‘Yoshi’ ahora juega en la mitad de la cancha, aunque Reynoso, en los replanteos, lo suele poner como lateral.

Mientras que Advíncula y Ruidíaz, so otros dos nombres que Reynoso suele llamar en su proceso; sin embargo, no fueron tomados en cuenta para la gira asiática. El ‘Rayo’ es titular fijo por la banda derecha, pero por una lesión fue desafectado de la convocatoria. La ‘Pulga’ no fue convocada en esta oportunidad, pues llegaba con falta de fútbol tras superar una complicada lesión.

En el caso de Ballón, si bien ha estado intermitente en la selección a lo largo de los años, Reynoso lo volvió a llamar el año pasado, volviendo a las convocatorias de la blanquirroja. El capitán de Alianza Lima todo el partido ante Jamaica el año pasado, y parece ser un nombre más en la lista general del ‘Ajedrecista’. Eso sí, para los amistosos en Asia, no lo citó.

