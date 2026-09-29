Perú vs. México se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? América TV (Canal 4) tiene los derechos de televisación para todo el territorio peruano, además de la alternativa digital por la plataforma de América tvGO; asimismo, podrás verlo vía Bicolor+, mientras que en México por TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

Perú vs. México: previa del partido

¿Dónde ver Perú vs. México en vivo en Perú?

El amistoso internacional entre Perú y México podrá verse EN VIVO en territorio peruano a través de América TV, América tvGO y Bicolor+. De esta manera, los hinchas tendrán alternativas tanto por televisión como mediante plataformas digitales para seguir el encuentro.

¿En qué canal de televisión ver Perú vs. México en Perú?

Los aficionados podrán sintonizar América TV por el Canal 4 para disfrutar del partido entre Perú y México. La señal abierta será una de las principales alternativas para seguir el segundo amistoso de la Bicolor en esta fecha FIFA.

¿Cómo ver Perú vs. México por América tvGO?

El partido también podrá seguirse ONLINE mediante América tvGO, plataforma digital de América Televisión. Esta alternativa permitirá acceder a la transmisión desde dispositivos compatibles con conexión a internet.

¿Dónde ver Perú vs. México por Bicolor+?

Otra opción disponible en Perú será Bicolor+, plataforma vinculada a la Selección Peruana. Los usuarios podrán recurrir a este servicio para seguir la transmisión del encuentro frente al combinado mexicano.

¿Dónde ver Perú vs. México en vivo en México?

En territorio mexicano, el encuentro podrá verse mediante TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN. Estas señales tendrán la transmisión del amistoso internacional que se disputará en Nueva Jersey.

¿Cómo ver Perú vs. México por TV Azteca 7?

Los aficionados mexicanos tendrán la opción de seguir el partido por Azteca 7, señal abierta de TV Azteca. Además, TV Azteca confirmó la cobertura del encuentro a través de sus plataformas digitales.

¿Dónde ver Perú vs. México por Canal 5 y TUDN?

Otra alternativa para los espectadores en México será Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN también contará con la transmisión del compromiso. Ambas opciones forman parte de las señales anunciadas para seguir el amistoso.

¿Se podrá ver Perú vs. México por internet?

Sí. En Perú, los aficionados podrán recurrir a América tvGO y Bicolor+, mientras que en México existen alternativas digitales asociadas a las señales de TV Azteca y TUDN. Así, el encuentro podrá seguirse desde diferentes dispositivos con acceso a internet.

¿A qué hora juegan Perú vs. México?

Perú y México se enfrentarán este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. El partido comenzará a las 8:00 p.m. en Perú y a las 7:00 p.m. en México.

Perú vs. México juegan en amistoso internacional. (Video: La Bicolor)