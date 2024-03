Alexander Callens fue el primer futbolista convocado por Jorge Fossati en sumarse a los entrenamientos de la Selección Peruana hace una semana, luego de quedar liberado por el AEK Atenas, ya que la Superliga de Grecia recién se reiniciará a finales de marzo. Así pues, su buen presente en Europa lo pinta como uno de los fijos en el 3-5-2 del entrenador uruguayo para esta fecha FIFA.

A cuatro días del primer amistoso ante Nicaragua –el segundo será ante República Dominicana, el martes 26–, el zaguero de 31 años compareció ante los medios de comunicación en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y no se corrió del reto de formar parte de este nuevo sistema de juego con Fossati. “En los anteriores clubes en los que estuve, he jugado, así que no tengo ningún problema. El equipo se está adaptando a la idea del ‘profe’ y estamos bien”, sostuvo.

En esa misma línea, valoró el compromiso de sus compañeros y recordó la última vez que la Selección Peruana jugó con tres defenderse en la última línea. “Todos se quieren mostrar, todos quieren ser titulares, es normal y eso es bueno para que los puestos estén muy peleados. Históricamente la línea de cinco no ha funcionado, pero tiene que haber un cambio siempre. La última vez que pasó, nos enfrentamos a Alemania, que jugaban automáticamente y sin pensarlo”, apuntó.

A pesar de que el experimento de Juan Reynoso ante Alemania no salió bien, lo cual se reflejó en su cambio de estrategia antes de que finalice el primer tiempo, Callens consideró que el compromiso del plantel ayudará a que esta vez sea diferente. “Ahora con el tiempo que el ´profe’ está aquí, estoy convencido que esto va a cambiar. Veo al equipo comprometido, todos los días nos están pasando información de cómo jugar y hacer las cosas bien”, acotó.

Por otro lado, Alexander se refirió a la opinión de la hinchada sobre los rivales de la ‘Blanquirroja’ para estos amistosos de marzo. Aunque muchos criticaron que fuera ante selecciones centroamericanas, él no piensa lo mismo. “Lo que él plantea o no, creo al final todos los partidos son una prueba. Si la gente dice que no son rivales exigentes, creo que están confundidos y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo me siento bien, así sea la peor selección del mundo, voy a dar el 200 % y mis compañeros también”, manifestó

El defensor formado en Sport Boys también analizó su presente en el AEK Atenas, donde está a préstamo desde el Girona. Si bien en el cuadro español no tuvo continuidad, hoy su realidad es diferente en Grecia y es uno de los elementos claves en la zaga del equipo dirigido por Matías Almeyda. Actualmente es titular indiscutible y eso le permite llegar a esta convocatoria con bastante rodaje. “Este año he empezado a tener más continuidad, el año pasado no pasada de dos partidos. Este año ha sido mucho mejor”,

Finalmente, Callens habló de la situación de la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias 2026, donde está última con solo dos puntos luego de seis fechas disputadas. “En los últimos partidos que hemos tenido, hemos intentado jugar de mil maneras. Hemos probado a todos los jugadores, todos han tenido su oportunidad y lamentablemente no se dieron los resultados. En septiembre se empieza a ver la tabla y esperemos que en estos dos partidos, y la Copa América, nos dé ese plus de confianza para poder revertir esto”, puntualizó.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de que el lunes 11 de marzo se conociera la lista de convocados por Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzará con su segunda semana de entrenamientos en la Videna pensando en los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para este viernes 22 y martes 26, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m. y con la transmisión de América TV y Movistar Deportes.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.









