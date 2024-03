Su primera anotación con Perú. Joao Grimaldo se hizo grande para alegría de todos los aficionados de la Blanquirroja. La Selección Peruana tenía claro que debía arrancar su nueva era al mando de Jorge Fossati con un resultado positivo. Si bien aún no concluyen los 90 minutos, Perú ya abrió el marcador frente a Nicaragua, gracias al tanto del atacante de Sporting Cristal, quien aprovechó un centro en el área para así lograr poner el resultado virtualmente a favor del ‘equipo de todos’.

La jugada se dio en los primeros dos minutos del compromiso. Gianluca Lapadula lanzó un pase en profundidad a Andy Polo, quien desbordó por la banda derecha para así alcanzar el área rival. Allí se encontraban Paolo Guerrero y Joao Grimaldo. Si bien la intención era que el ‘Depredador’ anote, le quedó más cómodo al jugador rimense, quien no dudó en tocar el balón y así poner el 1-0.

Grimaldo no tuvo el arranque que esperaba esta temporada en la Liga 1 Te Apuesto 2024, pues una lesión en el tobillo hizo -incluso- que se pierda el primer choque ante Always Ready, por la Copa Libertadores. Si bien se recuperó, no retornó con la misma magia que tuvo acostumbrados a sus hinchas, hasta el duelo ante Alianza Lima, donde logró marcar y encantar a los fanáticos. Gracias a sus actuaciones, Fossati lo consideró en la lista de convocados para los amistosos del mes de marzo.

Perú vs. Nicaragua: lo que se les viene

Luego de este encuentro en Matute, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mano de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago).

Nicaragua, por su parte, también volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Cuba. Este encuentro está pactado para el martes 26 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario nicaragüense), tendrá lugar en el Nacional del país anfitrión –ubicado en Managua– y será transmitido por la señal de TUDN. La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en noviembre del 2021, con triunfo de los ‘Pinoleros’ por 2-0.





