Una de las gratas apariciones en la Selección Peruana, durante los últimos meses, fue la de Jhilmar Lora. El lateral derecho de Sporting Cristal se ganó un lugar dentro de las consideraciones de Ricardo Gareca y, hoy, es una de las alternativas que maneja para una de las bandas en el combinado nacional.

En el Perú vs. Panamá de esta tarde, el joven futbolista intentará seguir acumulando minutos que le permitan continuar afianzándose en el conjunto blanquirrojo, el mismo que aún sueña con lograr la clasificación al Mundial Qatar 2022 mediante las Eliminatorias sudamericanas.

Y es que Jhilmar Lora siente que aún hay errores que debe de limar para ser titular indiscutible en la Selección Peruana, teniendo a la falta de gol como una de sus principales deudas. Sin embargo, prometió hacerle caso a mamá, quien le brindó un importante consejo que pondrá en práctica.

“Siempre mi mamá me tiene diciendo que, si no lo intento, cómo va a entrar la pelota. Creo que me falta un poco más de atrevimiento en el sentido de rematar más o llegar al arco rival, pero sí se me ha pasado por la cabeza (mi primer gol con Perú)”, sostuvo el lateral derecho en una entrevista difundida en las redes de la FPF.

La Selección Peruana alista su reencuentro con el hincha

Una oportunidad para la Selección Peruana con miras al encuentro ante Ecuador, por Eliminatorias (programado para el 1 de febrero en el Estadio Nacional). El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que este fin de semana se evaluará el ingreso de hinchas a los estadios con las tres dosis contra el coronavirus.

“Esto sería un requisito y eso nos permite flexibilizar un poco más los aforos. Pero cuidando que las personas vulnerables tengan su dosis de refuerzo (ante la COVID-19) para que puedan asistir”, sostuvo la máxima autoridad del MINSA, en conferencia de prensa.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.