Un esguince en la rodilla izquierda dejó a André Carrillo fuera de la selección peruana en vísperas del decisivo encuentro contra Paraguay. El cuadro dirigido por Ricardo Gareca se quedó sin una de sus piezas más desequilibrantes. La preocupación, como era de esperarse, se agudizó dentro del comando técnico y el plantel, así como en el hincha que, desde el minuto cero de las Eliminatorias a Qatar 2022, ha sido también parte de este esfuerzo común con su incondicional aliento. Es bajo este panorama que el seleccionador peruano está obligado a encontrar una variante, siendo el ingreso de Edison Flores una de las opciones más valoradas y de mayor respaldo popular. Y es que con el ingreso del “Orejas”, se reconstruye también un tridente que -además de funcional- es poderosamente expectante en la ofensiva bicolor: el de Cueva-Lapadula-Flores.

‘Aladino’, el ‘Bambino’ y el ‘Orejas’ ya saben lo que significa celebrar ante Paraguay. Ya los han vencido. Y tendrían la tarea este martes de sumar los tres puntos en la última fecha y asegurar así el repechaje al mundial. Felizmente, aunque las estadísticas no juegan, los números están del lado de Perú para tomar confianza, pues durante la era del ‘Tigre’ Gareca, la albirroja no ha podido imponerse a la bicolor (cinco triunfos y dos empates para el cuadro inca ) . Cifras similares se repiten en las eliminatorias. Desde que se utiliza el formato de ‘todos contra todos’ en la Conmebol, para la cita de Francia 1998, el equipo paraguayo no ha conseguido batir a Perú en Lima.

Un tridente y sus rendimientos

¿Cómo se ha funcionado el tridente Lapadula, Cueva y Flores cuando han jugado juntos en el campo? Desde que el atacante ítalo peruano debutó en la selección de fútbol del Perú, en noviembre del 2020, los tres han coincidido en convocatorias para disputar nueve partidos. Pero solo estuvieron juntos en el campo en cuatro ocasiones, siempre por las clasificatorias a Qatar 2022, con dos victorias (frente a Venezuela y Colombia) y dos derrotas (ante Argentina y Uruguay).

En cuanto al gol, Lapadula, desde que arribó al equipo, ha anotado cinco tantos en 24 partidos -entre amistosos, enfrentamientos de eliminatorias y de Copa América-; Cueva, por su parte, en el mismo rango de encuentros ha marcado cinco, y el ‘Orejas’, dos. Es decir, desde noviembre del 2020, entre los tres han sido responsables de 12 de los 27 goles que consiguió el seleccionado rojiblanco. Cabe precisar que, con los tres en el campo de juego, Cueva anotó un tanto (ante Venezuela) y Flores marcó una vez (frente a Colombia, de visita). Además, en el histórico gol en Barranquilla, en la más reciente victoria, la asistencia al “Orejas” vino de una lúcida jugada individual -y asistencia- de “Aladino”.

Las veces que los tres jugaron juntos en la cancha

Evento Fecha Partido Nota Eliminatorias a Qatar 2022 17/11/2020 Perú 0 - 2 Argentina Jugaron juntos los 71 primeros minutos. Eliminatorias a Qatar 2022 05/09/2021 Perú 1 - 0 Venezuela Jugaron juntos los 61 primeros minutos. Eliminatorias a Qatar 2022 28/01/2022 Colombia 0 - 1 Perú Flores ingresó en segundo tiempo y jugaron los tres juntos hasta el minuto 84. Eliminatorias a Qatar 2022 24/03/2022 Uruguay 1 - 0 Perú Flores ingresó en segundo tiempo y jugaron los tres juntos hasta el minuto 77.

Lapadula y una deuda pendiente

Ante Venezuela, en noviembre del 2021, fue la última vez que Gianluca Lapadula anotó, abriendo el marcador a favor de Perú, duelo que concluyó con victoria peruana, jugando de visita, por 1-2. En los siguientes encuentros para Qatar 2022, el atacante nacional no logró anotar ni tampoco dar una asistencia, ni ante Colombia ni ante Uruguay. Frente a Ecuador no jugó por su problema nasal.

En Montevideo, versus el seleccionado charrúa, el ‘Bambino’ estuvo muy cerca de meter el primer tanto a favor de la escuadra rojiblanca. Carrillo había centrado y el balón encontró a Lapadula, quien se había deshecho de la defensa local. El delantero peruano conectó un cabezazo al arco del portero uruguayo Sergio Rochet, pero este evitó que la pelota ingrese. Reaccionó rápido el guardameta y Lapadula, ya no pudo rematar.

De anotar, no sería la primera vez que Lapadula le haría un gol al arco albirrojo. En los cuartos de final de la Copa América 2021, celebrada en Brasil, ‘Lapa’ consiguió el segundo tanto para Perú. Y también provocó el primero tras un autogol de los paraguayos. Aquel día, el duelo quedó 3-3, y en la definición por penales, el equipo del ‘Tigre’ se llevó la victoria.

Cueva y una buena racha

Cuando Christian Cueva enfrentó a Paraguay -ya sea en un encuentro amistoso, de eliminatorias o de Copa América- el combinado rojiblanco nunca perdió. Ante la albirroja, ‘Aladino’ estuvo presente en seis enfrentamientos: ganó en cinco de ellos y solo tuvo un empate.

Cueva actuó en dos amistosos ante el equipo paraguayo y en ambos, Perú se impuso por 1-0. Para las eliminatorias de Rusia 2018, el cuadro nacional también venció de visita, y para las de Qatar 2022, empató en Asunción. Los dos encuentros restantes contra Paraguay, en los que participó Cueva, fueron: uno en la Copa América 2015, donde Perú derrotó a los guaraníes (2-0) y se llevó el tercer puesto; y en la Copa América 2021, duelo que quedó empatado (3-3), pero que se inclinó para la bicolor en los penales de cuartos de final.

Para esta fecha de eliminatorias, la tarea de Cueva, uno de los jugadores más importantes de la era Gareca, es mantener su buena racha. Y también reencontrarse con el gol, ya que no anota en las tres últimas fechas, desde noviembre de 2021, en la victoria de visita ante Venezuela, en Caracas.

El 10 de noviembre del 2016, con una gran actuación de Christian Cueva, la selección derrotó por primera vez a Paraguay en Asunción. El volante blanquirrojo anotó en el triunfo por 4-1, en el Estadio Defensores del Chaco (Foto GEC Archivo).

Flores, el de los goles importantes

Edison Flores volvió a un partido de eliminatorias con la selección peruana por todo lo alto. Jugaba Perú en la calurosa Barranquilla ante una complicada Colombia, que en gran parte del encuentro tuvo contra las cuerdas a la escuadra blanquirroja. Parecía un punto de oro y los últimos finales eran dramáticos.

Pero el ‘Orejas’ había ingresado con hambre de gloria en el segundo tiempo y a los 85′, tras una asistencia de Cueva, sorprendió con el gol de la victoria, rompiendo el palo de derecho del cafetero David Ospina, quien no supo cómo detener el misil. Tres puntos de visita ganados que hoy sirven a Perú para mantenerse soñar con el repechaje.

Así como con Colombia, Flores entró en el segundo tiempo en el duelo contra Ecuador. Y otra vez, como si la historia estuviese destinada a repetirse, aunque con ciertas modificaciones de guion, el también mediocampista del DC United anotó tras recibir un centro de Luis Advíncula.

El ‘Orejas’ se anticipó a la marca, y quedó libre en el segundo palo para cabecear ese balón y darle el empate a Perú, en Lima, ante su público. El de los goles importantes, le dicen. En Uruguay no pudo marcar, ante Paraguay en la capital peruana, buscará una nueva oportunidad.





