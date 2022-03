La selección peruana de fútbol llega a la última fecha de la Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 con el único objetivo de lograr el repechaje y participar en su segunda justa mundialista consecutiva. La Blanquirroja recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, selección que, pese a ya no tener opciones en las Eliminatorias de Qatar 2022, tras el partido con Ecuador de la jornada pasada, demostró que está dispuesta a pelear hasta quemar el último cartucho.

El cuadro bicolor se ubica en el quinto puesto de la tabla de las Eliminatorias de Qatar 2022 con 21 puntos acumulados. Para no depender de nadie, Perú tiene que ganar sí o sí ante la selección albirroja. Solo así podrá asegurar su cupo para el repechaje que le permitirá competir con una selección asiática por el cupo a Qatar.

Si Perú empata, qué resultados necesita la selección peruana

La mejor opción para la Blanquirroja en el Perú vs Paraguay es una victoria en Lima. No obstante, de lograr por lo menos un empate, la calculadora, una conocida ‘amiga’ de los hinchas peruanos, estará de vuelta, y es que los seguidores del cuadro inca también estarán a la espera de los resultados del Venezuela vs Colombia y del Chile vs Uruguay.

Si el marcador en el Perú vs Uruguay queda empate, la Blanquirroja deberá rezar que ni Colombia ni Chile logren ganar a Venezuela y Uruguay, respectivamente. Por lo tanto, es imperativo que los dirigidos por Ricardo Gareca logren sellar una victoria en casa.

Paraguay, la sorpresa de la última fecha doble

La selección paraguaya llegó a la última fecha doble de la Eliminatorias de Qatar 2022 sin opciones de clasificar a Qatar y en deuda con la afición guaraní. No obstante, desde que el argentino Guillermo Barros Schelotto tomara la batuta de la Albirroja a finales del año pasado, la selección ha iniciado el proceso de reconciliación con la hinchada y busca despedirse de la mejor manera de este clasificatorio, pensando ya en la Copa del Mundo de 2026.

Ello quedó evidenciado en el Paraguay vs Ecuador, partido en el que los guaraníes se impusieron por 3-1 a la Tricolor, que ya tiene ticket para Qatar 2022. Los paraguayos llegan a Lima con la moral al tope, pero con cinco bajas entre ellas: Miguel Almirón (Newcastle), Gustavo Gómez y Blas Riveros.

Perú vs Paraguay: alineaciones probables

Perú:

Pedro Gallese - Luís Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco - Renato Tapia - Sergio Peña, Christopher Gonzáles, Christian Cueva, Yoshimar Yotún - Gianluca Lapadula.

DT: Ricardo Gareca.

Paraguay:

Antony Silva - Robert Rojas, Iván Alonso, Omar Alderete - Richard Sánchez, Fabian Balbuena, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Ortíz - Julio Enciso y Ángel Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Dónde se jugará el Perú vs Paraguay

El Perú vs Paraguay se jugará en el Estadio Nacional, llamado también el Coloso de José Díaz, que se ubica en el barrio de Santa Beatriz, en el distrito de Lima.

A qué hora se jugará el Perú vs Paraguay

El Perú vs Paraguay se jugará el martes 29 de marzo a las 06:30 pm (23H30 GMT), hora local.

Quién será el árbitro del Perú vs Paraguay

El juez argentino Fernando Rapallini fue designado como el árbitro principal del Perú vs Paraguay. A la fecha, el colegiado de 43 años no solo ha dirigido Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, sino que fue el primer sudamericano en pitar un encuentro de la Eurocopa.

Horarios del Perú vs Paraguay, según país

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 19:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

España: 12:30 a.m. (miércoles 30 de marzo)

Canales que transmitirán el Perú vs Uruguay