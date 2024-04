Luego de la derrota ante Venezuela, el próximo reto de la Selección Peruana será Paraguay, en el Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera. El encuentro es válido por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 20. La ‘Bicolor’ no ha tenido un buen arranque y espera dar el golpe ante la ‘Albirroja’. A continuación, te contamos cuándo, a qué hora y en qué canal se podrá ver este compromiso. No te lo puedes perder.

La ‘Blanquirroja’, que es dirigida por Jaqueline Ucella, llegará a este compromiso tras caer por 6-1 ante Venezuela, por la fecha 3 de la ronda final. Floriangel Apostol abrió el marcador para las venezolanas. Mía León logró poner la paridad; sin embargo, en la segunda mitad, la ‘Vinotinto’ sacó diferencias con anotaciones de Mariana Barreto (2), Marianyela Jimenez (2) y otra vez Apostol.

Paraguay, por su parte, recién jugará en la tercera jornada este lunes desde las 9:00 de la noche. Será un duelo crucial ante su similar de Argentina, que goleó por 5-0 a Perú en la fecha 2. Tanto paraguayas como argentinas tienen tres puntos, tras ganar y perder un partido en el hexagonal final. Buscarán la victoria para acercarse a las líderes Brasil y Colombia.

Hay que tomar en cuenta que el formato del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 20 se resuelve en un grupo de seis selecciones, en llaves de todos contra todos y en donde las cuatro primeras clasificadas tendrán un boleto para la Copa del Mundo de la categoría.

Eso sí, ya que la Selección de Colombia está clasificada al ser la anfitriona del Mundial, existe la posibilidad de que cinco países se ganen el derecho de participar en esta justa mundialista, la cual iniciará el 31 de agosto y finalizará el 22 de septiembre de este año. La lucha será hasta la última jornada.





¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay?

Perú vs Paraguay está programado para este jueves 2 de mayo desde las 4:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 6:00 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 5:00 p.m., en México a las 3:00 p.m., mientras que en España a las 11:00 p.m.





¿En qué canal ver Perú vs Paraguay?

Perú vs Paraguay será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de DIRECTV Sports (ahora DSports), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming a través de DGO. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿Dónde se jugará el Perú vs Paraguay?





