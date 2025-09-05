El pasado jueves, Paraguay aseguró su clasificación al Mundial 2026, luego de empatar 0-0 ante Ecuador. Bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, mejoraron su rendimiento, escalaron en la tabla de posiciones y se metieron a la máxima cita del fútbol, la cual disputarán 16 años después. Para cerrar su participación en las Eliminatorias se enfrentarán ante Perú en Lima, una Bicolor que ya no tiene chances de clasificación. Para esta ocasión el DT de la ‘Albirroja’ optó por llamar a tres jugadores de manera adicional.

Con la suspensión de Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón, Paraguay perdió tres elementos para el duelo ante Perú. Desde la dirección técnica no quieren dejar ningún punto en el cierre, por lo que decidieron llamar a tres nuevos jugadores que militan en la liga local y se unirán al resto del plantel.

Los convocados son Lucas Romero, Blas Riveros y Rodney Redes que de inmediato se unieron a la celebración y entrenamientos de la Albirroja. El pasado jueves obtuvieron su pase al Mundial, pero antes de redondear esta celebración quiere quedarse con los tres puntos en Lima.

Para Alfaro, el último duelo fue disputado por “seis millones y medio de personas” y agradeció el apoyo masivo en el estadio Defensores del Chaco. Además, admitió que hubo tensión por lo que se jugaban, pero al final el objetivo se cumplió. “Lo más difícil es cerrar, poner el broche”, aseguró.

En esa línea, lanzó una frase que rápidamente llamó la atención en Perú, su próximo rival. “Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda”, advirtió, dejando en claro que llegarán con todo para intentar romper esa estadística negativa.

Los números, de hecho, respaldan lo que dijo. Paraguay ha visitado a Perú en ocho ocasiones por Eliminatorias y nunca pudo ganar: seis derrotas y dos empates. Para Alfaro, esta última jornada es ideal para escribir una nueva página en la historia del fútbol guaraní.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El compromiso entre Perú vs. Paraguay está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del miércoles 10.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR